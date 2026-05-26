La figura del dancehall, Sean Paul, es anunciado como el primer artista del Festival Cordillera 2026

NEW ORLEANS, LOUISIANA - APRIL 24: Sean Paul performs onstage at the 2026 New Orleans Jazz & Heritage Festival at Fair Grounds Race Course on April 24, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images) / Astrida Valigorsky

Este lunes se conoció que el rapero y cantautor jamaiquino Sean Paul es el primer artista confirmado para el Festival Cordillera 2026.

¿Cuándo fue la primera vez que Sean Paul se presentó en Colombia?

La primera visita de la estrella del dancehall a nuestro país fue el 10 de septiembre de 2004, junto al puertorriqueño Don Omar, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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¿Cuándo fue la última vez que estuvo en nuestro país?

La última vez que pisó suelo colombiano fue el pasado 25 de abril, como uno de los invitados especiales del concierto de la estrella del reguetón Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Quién es Sean Paul?

Sean Paul alcanzó la fama internacional con su segundo álbum, ‘Dutty Rock’, en 2002.

Su sencillo “Get Busy” alcanzó la posición número uno de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos, al igual que “Temperature”, de su tercer álbum, ‘The Trinity’, del 2005.

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Además de su exitosa carrera solista, Paul ha sido invitado como colaborador en varias canciones como “Baby Boy” de Beyoncé, “Rockabye” de Clean Bandit, “Cheap Thrills” de Sia y “Fuego” de DJ Snake.

El Festival Cordillera se llevará a cabo durante dos días, el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.