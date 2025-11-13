Laura Pausini se reúne con el Papa León XIV y le entrega un tema inédito en el Vaticano

La cantante italiana Laura Pausini vivió este miércoles un momento histórico al reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano, donde le entregó la única copia de un tema inédito, una versión especial de un canto de San Francisco de Asís.

La cita se realizó en una sala del Aula Pablo VI, en un ambiente íntimo y cargado de simbolismo. Laura Pausini acudió vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la revista Billboard Italia y con una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, tal como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Durante el encuentro, el pontífice se mostró sonriente y cercano, confesando ser “fan” de Laura Pausini desde su debut en el Festival de Sanremo de 1993 con la canción “La Solitudine”, tema que la catapultó al reconocimiento mundial. “Soy su fan desde el primer Sanremo”, reveló el Papa, dejando claro su admiración por la artista italiana.

Pero si el Papa admira a Pausini, su secretario personal, el joven sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna, lo hace aún más. Según sus palabras, “es el mayor fan si no del mundo, al menos de América Latina”, destacando la conexión especial que la cantante mantiene con el público latinoamericano.

Este gesto refuerza la imagen de Laura Pausini como una artista comprometida con la espiritualidad y la cultura, capaz de unir la música con la fe en un acto único. La entrega de esta pieza inédita, que no será publicada ni comercializada, se convierte en un símbolo de respeto y admiración hacia la figura de San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados en la tradición católica.

Con esta reunión, Laura Pausini marca un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que la música trasciende fronteras y puede convertirse en un puente entre el arte y la religión. Sin duda, un encuentro que quedará grabado en la historia de la música y en el corazón de millones de seguidores.