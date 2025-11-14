Shakira deslumbra en el estreno de Zootopia 2 y presenta su nueva canción “Zoo”

La magia de Disney volvió a brillar en el estreno mundial de Zootopia 2, celebrado en el icónico Capitan Theatre de Los Ángeles, y la gran protagonista fue Shakira. La estrella colombiana regresó al universo animado para dar voz nuevamente a Gazelle, la carismática estrella pop de la saga, y lo hizo acompañada por sus hijos Milan (12) y Sasha (10), quienes debutaron como actores de voz interpretando a dos pequeños conejos en la película.

Vestida en un elegante tono lavanda a juego con los trajes de sus hijos, Shakira acaparó los flashes y compartió con la prensa detalles emotivos: “Cuando hice Zootopia 1 ellos eran solo unos bebés. Ahora han vivido todo el proceso conmigo”, confesó la artista.

Milan describió su experiencia como “increíble”, mientras que Sasha aseguró que fue “tan, tan buena” y que le gustaría repetir.

La complicidad familiar no fue el único motivo de celebración. Shakira presentó “Zoo”, el tema original que compuso para la secuela junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, una producción que mezcla inglés y español y que ya está disponible en plataformas digitales. El videoclip, lanzado el 13 de noviembre, combina escenas de la película con imágenes de la cantante caracterizada como Gazelle, y ha generado gran expectativa por una posible nominación al Óscar a Mejor Canción Original.

La película, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, llegará a los cines el 26 de noviembre y promete superar el éxito de la primera entrega con una trama que expande el mundo de Zootopia y presenta nuevos personajes, como Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan. Además, la banda sonora cuenta con la música del ganador del Óscar Michael Giacchino, lo que refuerza la calidad artística del proyecto.

Con esta participación, Shakira reafirma su versatilidad y poder global, consolidándose no solo como ícono musical, sino también como figura clave en el cine animado. Entre glamour, talento y momentos familiares, la barranquillera demuestra que su carrera sigue en la cima, llevando la cultura latina a escenarios internacionales.

Zootopia 2 se perfila como uno de los estrenos más esperados del año, y con Shakira al frente, la expectativa no podría ser mayor.