Bad Bunny y Karol G brillan en los Latin Grammy 2025: lista completa de ganadores

La 26ª edición de los Latin Grammy se celebró el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reuniendo a las máximas estrellas de la música latina.

La gala, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, estuvo marcada por actuaciones memorables de Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Morat y más.

El gran protagonista de la noche fue Bad Bunny, quien se llevó cinco premios, incluido el más importante: Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso también hizo historia con cinco gramófonos en categorías alternativas.

Karol G emocionó al público al ganar Canción del Año con Si Antes Te Hubiera Conocido, mientras que Alejandro Sanz sorprendió al llevarse Grabación del Año con Palmeras en el Jardín. El reconocimiento a Persona del Año fue para el legendario Raphael, homenajeado por su trayectoria.

Principales categorías y ganadores

Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

– Bad Bunny Grabación del Año: Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

– Alejandro Sanz Canción del Año: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

– Karol G Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy

Paloma Morphy Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Alpha – Aitana

– Aitana Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

– Bad Bunny Mejor Álbum de Música Alternativa: El Disco del Año – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: Colmillo de Leche – Carín León

– Carín León Mejor Álbum Tropical: Salsa de Siempre – Grupo Niche

– Grupo Niche Mejor Álbum Cantautor: Versos del Alma – Silvana Estrada

La ceremonia reafirmó la diversidad y fuerza de la música latina, con artistas de distintos géneros y países compartiendo escenario.

Además de los premios, se vivieron momentos emotivos como el homenaje a Raphael y la presentación de Gloria Estefan, que puso a bailar a todos los asistentes.

Los Latin Grammy 2025 no solo celebraron la excelencia musical, sino también la conexión cultural que une a millones de oyentes en todo el mundo.