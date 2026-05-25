Director de Train to Busan presenta “Colony”, su nuevo filme en Cannes

El aclamado director surcoreano detrás de Train to Busan llegó al Festival de Cannes para presentar su nueva apuesta cinematográfica de terror y supervivencia.

La historia se desarrolla en el edificio Dunguri de Seúl, donde una emergencia biotecnológica sella un rascacielos y deja atrapados a científicos y supervivientes. En medio del caos, una experta en biotecnología y un guardia de seguridad intentan escapar de infectados que evolucionan en formas cada vez más grotescas, mientras crecen las sospechas de sabotaje y la búsqueda desesperada de una vacuna.

Rodada en sets reales para aumentar la sensación de asfixia y encierro, la película busca redefinir el género de supervivencia con una propuesta visual intensa y secuencias coreográficas aterradoras.

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El director explicó que el origen de Colony nace del miedo contemporáneo al intercambio masivo de información y al impacto de la inteligencia artificial.

“El punto de partida de esta película fue comprender cuál era el miedo potencial del mundo actual. Para mí, es el intercambio de información a alta velocidad. Llevado al extremo, eso es la IA”, afirmó.

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Además, aseguró que la película también busca reflexionar sobre la pérdida de la individualidad frente a las dinámicas colectivas y digitales.

Aunque algunos fanáticos han especulado sobre una conexión con Train to Busan, el cineasta aclaró que ambas producciones no pertenecen al mismo universo. Sin embargo, reconoció la influencia espiritual del cine clásico de zombis de George Romero.

“Las películas de zombis siguen siendo populares porque representan nuestros mayores temores. En ese sentido, Train to Busan puede considerarse una sucesora espiritual de la obra de George A. Romero”, concluyó.

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