“Furia Asesina” una reflexión profunda sobre los límites de la rabia y la redención

Acción y suspenso desde el primer minuto acompañan a la película “Furia Asesina”, que tiene de protagonista al ganador del Premio de la Academia el Oscar a J.K. Simmons, quien regresa a la gran pantalla con una interpretación explosiva y emocionalmente poderosa. La cinta que llega a las salas de cine colombianas el 13 de noviembre es dirigida por Michelle Schumacher y distribuida por The G Seven.

En “Furia Asesina” Simmons interpreta a un ex - agente atormentado por su pasado, que se ve obligado a desatar su lado más salvaje cuando una banda criminal amenaza a su familia. La historia combina adrenalina, drama y emociones intensas, con una puesta en escena que resalta el poder visual y narrativo del género. La cinta lleva al espectador a una experiencia que mezcla suspenso, acción realista y una reflexión profunda sobre los límites de la rabia y la redención.

Cortesía: The G Seven Ampliar

El elenco incluye también a Fernanda Urrejola en el papel de Jenny, y a Allen Leech como Eddie, quienes aportan profundidad emocional a una historia donde cada personaje enfrenta sus propios demonios. El largometraje aborda la tensión entre justicia y venganza, mostrando cómo un hombre común puede transformarse cuando lo empujan al límite.

“Furia Asesina” se estrenará el 13 de noviembre en salas de cine, y promete mantener al espectador al borde de su asiento desde el primer minuto hasta el último, con la combinación del suspenso clásico con una mirada emocional sobre la culpa, el miedo y la supervivencia.