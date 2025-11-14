Más de 100.000 contribuyentes morosos en impuestos serán reportados por Hacienda de Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá alertó que se pondrá en contacto con aproximadamente 108.400 contribuyentes morosos de impuestos distritales, con deudas del año 2024 o anteriores y obligaciones por impuestos, sanciones e intereses de mora que superan los 5 SMLMV, es decir, alrededor de $7.115.000 pesos. El objetivo es que estos ciudadanos eviten ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado de la Contaduría General de la Nación, el próximo 10 de diciembre.

“En Hacienda Bogotá seguimos trabajando para recuperar la cartera que le adeudan a la ciudad. Queremos que los contribuyentes se pongan al día y eviten ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, de la Contaduría General de la Nación”, confirmó Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Ser reportado en este boletín impide ser contratado por el Estado y ejercer cargos públicos. Vale la pena recalcar que los recursos que la administración distrital espera recuperar servirán para mejorar la inversión pública y fortalecer programas en beneficio de la ciudadanía.

La entidad podrá ponerse en contacto con los contribuyentes a través de medios masivos de divulgación, mensajes de texto, notificaciones físicas o correos electrónicos enviados desde la cuenta cobrohacienda@shd.gov.co. También se recuerda que es posible consultar las deudas y realizar los pagos en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

En caso de no poder cancelar el monto total de la deuda, el contribuyente podrá realizar un abono del 10% y solicitar una facilidad de pago, lo que permitirá acordar un plan de cuotas para el saldo restante.