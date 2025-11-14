Universidad de Córdoba inicia consulta electrónica para elegir Rector del periodo 2026-2031

Con presencia de un comité veedor, se abre la consulta electrónica para la designación de rector en Unicórdoba, periodo 2026-2031.

Montería

A las 8:00 de la mañana de este viernes 14 de noviembre, en el salón Cristal del edificio administrativo y con la presencia de un comité veedor, se dio inicio formal a la consulta electrónica para designar al próximo rector o rectora de la Universidad de Córdoba, para el periodo comprendido entre 2026 y 2031.

La ceremonia de apertura contó con la intervención de la jefe de asuntos jurídicos de la institución, Yenis Manchego, quien fue la encargada de habilitar el software electrónico, dejando constancia de que el sistema inició con cero votos registrados para cada uno de los tres aspirantes y para la opción de voto en blanco.

El vicerrector académico y rector ad hoc para asuntos electorales, Óscar Arismendy Martínez, destacó la relevancia del proceso, afirmando que es “un importante para la democracia universitaria, pero sobre todo para la institución en el marco de un ejercicio de participación libre”.

Arismendy Martínez enfatizó el compromiso de la Universidad con la transparencia, asegurando que “En este proceso todos los estamentos universitarios tienen la posibilidad de expresarse libremente a través del voto universal.

La Universidad y especialmente el rector ad hoc para asuntos electorales, da fe y testimonio que hoy se están ofreciendo todas las garantías para que se realice este ejercicio con total transparencia”.

Más 15 mil personas habilitadas para votar

Para esta crucial designación se encuentran habilitadas aproximadamente 15.400 personas que conforman los distintos estamentos universitarios, integrados por estudiantes, docentes y funcionarios.

La comunidad académica dispondrá de una ventana de tiempo limitada para ejercer su derecho al voto, ya que la consulta electrónica estará disponible hasta las 4:00 de la tarde del mismo día.

Desde la Secretaría General de la Universidad, Estella Barco Jaraba reiteró un llamado enfático a todos los miembros de la comunidad para que manifiesten su interés por participar en la consulta, “por quien crean afín a sus convicciones”.

Barco Jaraba expresó sus expectativas para la jornada: “Esperamos que sea una jornada llena de democracia, de participación masiva y por supuesto al final del día estaremos dando el reporte de este ejercicio”.

Transparencia y candidatos

La transparencia e imparcialidad del proceso están respaldadas por un comité veedor de amplia representación.

Este organismo está conformado por la Personería de Montería, la Procuraduría y la Contraloría, actuando como garantes externos. Completan el comité representantes internos de la Universidad, incluyendo a los jefes de las oficinas de Control Interno, Asuntos Jurídicos, representantes estudiantiles, la Secretaría General, y personal de apoyo del Área de Sistemas y de la Oficina de Talento Humano.

La contienda por la rectoría enfrenta a tres académicos: los profesores Jairo Miguel Torres Oviedo, Francisco Torres Hoyos y la profesora Delia González Lara. La jornada electoral se desarrolla así en un marco de estricta vigilancia, buscando consolidar la confianza de la comunidad universitaria en un proceso que definirá el rumbo de la institución para los próximos seis años.