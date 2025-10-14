Tres académicos avanzan en la contienda por la rectoría de Unicórdoba para el periodo 2026-2031

Montería

En un paso decisivo dentro del cronograma establecido para la designación del rector de la Universidad de Córdoba (Unicórdoba) para el próximo periodo 2026-2031, la Secretaría General de la institución hizo pública la lista de candidatos oficialmente habilitados para continuar en la contienda.

De un total de diez personas que formalizaron su inscripción, solo tres cumplieron a cabalidad con todos los requisitos exigidos para aspirar a la máxima dirección universitaria, conformando así una terna compuesta por connotados académicos con una extensa y reconocida trayectoria dentro de la alma máter.

Lea también: Rector Jairo Torres Oviedo oficializa su candidatura a la reelección en la Universidad de Córdoba

Los aspirantes que superaron esta fase de verificación y continúan en el proceso democrático son el profesor investigador Francisco Torres Hoyos, la directora del Centro de Idiomas Delia González Lara, y el actual rector Jairo Torres Oviedo. Los tres son egresados de la Universidad de Córdoba y han mantenido un vínculo profesional de muchos años con la institución, desempeñándose como docentes y ocupando diversos cargos de dirección académica que respaldan sus perfiles.

Los tres académicos en carrera

Francisco Torres Hoyos, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas, es doctor en Física de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Complementa su formación con una maestría y una especialización en Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su dedicación a la investigación le ha valido el reconocimiento de Minciencias como investigador senior, una distinción que refleja su aporte al conocimiento científico.

Por su parte, Delia González Lara, quien actualmente ejerce como directora del Centro de Idiomas de Unicórdoba, estructura que atiende a aproximadamente siete mil estudiantes en todo el departamento, se encuentra realizando su doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cartagena, en convenio con Rude de Colombia. Es magíster en Enseñanza del Inglés de la Universidad del Norte y especialista en la misma área por la Universidad de Córdoba, lo que evidencia su profundo conocimiento en el campo de la educación lingüística.

Le puede interesar: Consejo superior de la Universidad de Córdoba aprueba el documento base del programa de Medicina

Completa la terna el actual rector, Jairo Torres Oviedo, quien busca la reelección. Su sólida formación académica incluye un doctorado y una maestría en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. Es además especialista en Gerencia Pública por la misma universidad en su sede Montería, especialista en Filosofía Política por la Universidad de Cartagena y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, en Italia. Su base profesional se sustenta en su título de abogado de la Universidad del Sinú y su licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba.

Lo que sigue en el cronograma oficial

Con la publicación de este listado, se activan los plazos establecidos en el cronograma oficial. La comunidad universitaria dispone hasta el viernes 17 de octubre a las cuatro de la tarde para presentar reclamaciones frente a la decisión de habilitación. Posteriormente, el 24 de octubre, la Secretaría General dará respuesta formal a todas las impugnaciones recibidas.

El proceso avanza hacia su etapa crucial: la consulta virtual prevista para el 14 de noviembre, donde docentes, estudiantes y personal administrativo tendrán la última palabra para elegir al próximo rector que guiará los destinos de Unicórdoba durante los próximos seis años.