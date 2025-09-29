Rector Jairo Torres Oviedo oficializa su candidatura a la reelección en la Universidad de Córdoba

Jairo Torres Oviedo anuncia su candidatura a la reelección en la Universidad de Córdoba.

Montería

En un acto público celebrado en el Hotel GHL de Montería, Jairo Torres Oviedo formalizó su aspiración a un nuevo período al frente de la Rectoría de la Universidad de Córdoba.

“Hemos decidido presentar nuevamente nuestro nombre”, declaró el académico, poniendo su candidatura a disposición de la comunidad universitaria para que “valide o determine si este proyecto debe continuar o no”.

Su anuncio se produce en el marco de la convocatoria pública abierta por la institución para escoger a su máximo directivo, la cual incluye inscripciones para candidatos que cumplan con el perfil establecido.

Torres Oviedo fundamenta su postulación en el “proyecto de transformación institucional” que, asegura, ha construido junto a actores de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Afirmó que esta gestión ha permitido a la Universidad de Córdoba alcanzar un “liderazgo regional, nacional e internacional” y un fortalecimiento de su proyección.

“En conjunto con los profesores, con trabajadores y con amplio sector del estudiantado”, explicó, se tomó la decisión de buscar la reelección, presentándola como una continuidad de un trabajo con “impactos tangibles”.

Elecciones con carácter vinculante

Un elemento crucial de este proceso electoral, y que el rector destacó como “un hecho histórico”, es el carácter vinculante de la consulta interna.

A diferencia de ejercicios anteriores en los 61 años de vida de la universidad, esta vez los resultados tendrán poder decisivo. Según lo expuesto, los candidatos deberán alcanzar al menos el 30% de la votación en cada uno de los tres estamentos (profesores, estudiantes y trabajadores) y obtener la victoria en dos de esos tres grupos.

“Aquí hay que hablar con los estamentos, presentar propuestas a los estamentos”, señaló Torres Oviedo, enfatizando la necesidad de debates públicos para lograr ese respaldo.

“Mérito académico y trayectoria”

Frente a posibles cuestionamientos sobre la reelección, el rector contextualizó la práctica dentro del sistema universitario colombiano. Mencionó que, de las 34 universidades públicas del país, 18 contemplan la reelección indefinida, citando casos como la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Magdalena.

Definió la democracia universitaria como un sistema que se fundamenta en el “mérito académico y la trayectoria académica”, distinto a la “democracia común” donde, en sus palabras, “cualquiera puede ser elegido”. Subrayó que la elección recae en los estamentos, quienes otorgan confianza basada en la cualificación y el proyecto presentado.

“No es el tema de la reelección por la reelección”, aclaró, sino la puesta a consideración de un proyecto institucional. Insistió en que su candidatura “nace con un respaldo de los estamentos y nace como un respaldo de la sociedad civil”, definiéndola como un proyecto autónomo y no marginal.

“Aval no no proviene de caciques políticos”

Torres Oviedo también se refirió a la relación con actores políticos, afirmando mantener “una muy buena relación con todos los sectores políticos”, incluido el presidente de la República, Gustavo Petro, pero recalcando que el aval de su gestión proviene de la comunidad universitaria y no de “caciques políticos”.

En cuanto a sus objetivos, el rector aspirante se comprometió a “estrechar más ese vínculo con el sector externo” si continúa al frente de la rectoría. Puso como ejemplo de su gestión la “presencia científica en 17 departamentos de Colombia”, un liderazgo que, según él, ninguna otra universidad tiene actualmente.

Su agenda renovada se centraría en profundizar la regionalización, la cobertura, el impacto de la investigación científica y la integración con los sectores organizados de la sociedad civil para el desarrollo rural.

“Esta confianza tenemos que refrendarla con trabajo, con transformación y con liderazgo institucional”, concluyó, aceptando someterse al escrutinio de los estamentos para ganar nuevamente su legitimidad.