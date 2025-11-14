Presidente Petro llega con más de 8 horas de retraso a entrega de tierras al pueblo Zenú en Córdoba

Montería

En un acto de gran simbolismo para la Reforma Agraria, el presidente Gustavo Petro hizo entrega de 466 hectáreas al resguardo indígena Zenú, aunque su arribo al evento se produjo con más de ocho horas de retraso respecto a la agenda oficial.

Mientras la comunidad esperaba, la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, lideraron provisionalmente la ceremonia y pidieron paciencia a los asistentes.

El Polideportivo de San Andrés de Sotavento congregó a más de 5.000 indígenas Zenú y sus autoridades tradicionales, quienes, a pesar de la extensa espera, presenciaron la histórica restitución.

Las razones oficiales para la demora del Mandatario se atribuyeron a la atención de otros asuntos de interés nacional y a adversas condiciones climáticas que afectaron la logística del viaje.

Paciencia y gestión en la espera

En ausencia del Presidente, la ministra Carvajalino y el director Harman condujeron el acto y mantuvieron el ánimo de los presentes.

Ambos funcionarios explicaron que la tardanza se debía a compromisos prioritarios de la agenda gubernamental y a factores climáticos, solicitando comprensión y resaltando la importancia del acto que se llevaría a cabo.

Finalmente, el presidente Petro llegó al lugar para encabezar la culminación del evento, donde se destacó que esta adjudicación es parte del proceso de ampliación del resguardo Zenú, uno de los más grandes del país, que se extiende por diez municipios de Sucre y Córdoba.

Un paso firme en la Reforma Agraria

La entrega de estas tierras representa un avance en la restitución de derechos territoriales y reafirma el compromiso del Gobierno con la autonomía de los pueblos originarios.

Con esta acción, el resguardo Zenú se suma a comunidades como la Arhuaco, Nasa y Wayúu, que también han sido beneficiadas en el marco de la Reforma Agraria.

A pesar del retraso, el acto concluyó con un mensaje de reivindicación histórica y cultural para una de las comunidades más representativas del Caribe colombiano, cumpliendo con los objetivos trazados por el Ejecutivo en la región.