Ranking QS 2025: Universidad de Córdoba se consolida como líder académico en el Caribe colombiano

Montería

La Universidad de Córdoba (Unicórdoba) refuerza su prestigio en el escenario internacional al ubicarse en puestos destacados dentro del QS World University Rankings 2026.

El alma mater no solo se consolida como la primera universidad, tanto pública como privada, del Caribe colombiano, sino que también escala hasta la décima posición a nivel nacional en el específico criterio de reputación académica. A nivel continental, la institución se sitúa entre las 250 mejores de Latinoamérica, ratificando su calidad educativa.

Este reconocimiento se basa en rigurosos indicadores que incluyen encuestas globales a académicos, quienes evalúan la excelencia en diferentes campos del conocimiento, junto con el volumen y el impacto de la producción científica generada por las universidades. De las 1500 instituciones seleccionadas mundialmente, 67 son colombianas, un grupo entre el que Unicórdoba brilla con luz propia.

El rector Jairo Torres Oviedo manifestó que, si bien en la Institución no se trabaja específicamente para los rankings, este logro es sumamente valioso.

Consolidación de la universidad

Torres Oviedo calificó los resultados como “realmente satisfactorio y gratificante”, argumentando que son la prueba del fortalecimiento de los procesos institucionales.

“Esto para nosotros es la muestra clara de la consolidación en materia de docencia, investigación y proyección social”, afirmó el rector. Añadió que este reconocimiento es fruto del “trabajo responsable y comprometido que como comunidad académica hemos venido haciendo”, esfuerzo que también se ha traducido en la acreditación institucional y de sus programas.

La autoridad académica también destacó el alto porcentaje de empleabilidad de sus egresados y la creciente internacionalización como factores clave en esta medición.

Finalmente, extendió el reconocimiento a toda la comunidad universitaria, subrayando que este logro externaliza el esfuerzo colectivo por transformar y posicionar a la Universidad de Córdoba como un referente de educación superior con liderazgo y credibilidad.