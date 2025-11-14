Petro desde Córdoba: próximo gobierno definirá entre el “despojo” o la “distribución” de tierras

Montería

El presidente Gustavo Petro situó la reforma agraria y la restitución de tierras como un tema central que definirá el futuro político de Colombia, durante un acto de entrega de más de 400 hectáreas al resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba.

Desde allí, el mandatario expuso los avances de su gobierno y lanzó una directa advertencia sobre el rumbo que podría tomar esta política según el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

Petro comenzó su intervención reafirmando el compromiso del Estado. “Es hoy una obligación del estado colombiano entregar la tierra en tres millones de hectáreas al campesinado”, declaró, para luego hacer un balance de la gestión actual.

“Y vamos en una, luego al otro gobierno le corresponden dos porque ya le abrimos el camino difícil”, precisó, sugiriendo que su administración ha superado los obstáculos iniciales del proceso. Agregó que, gracias a esto, para el próximo gobierno “será más fácil” continuar con la tarea.

Cuestión de voluntad política

Sin embargo, el Jefe de Estado condicionó el cumplimiento total de esta meta a la voluntad política del próximo mandatario, un factor que, en su visión, dependerá directamente del veredicto de las urnas.

“Pero entonces todo depende de las elecciones”, afirmó, planteando un escenario de disyuntiva nacional. “O se elige un despojador de tierras y podría decir muchos nombres pero no puedo, ustedes imagínense o se elige un despojador de tierras o se elige un distribuidor o una distribuidora de tierras”.

Con esta dicotomía, el Presidente enmarcó la contienda electoral como una decisión entre dos modelos opuestos de tenencia de la tierra, sin mencionar nombres específicos de posibles candidatos.

Su mensaje subraya que la continuidad de la reforma agraria, una de las banderas de su gobierno, está en juego. La ambición de su administración, según sus palabras, es expandir el alcance de la distribución. “Y vamos es porque haya más distribución de tierras de un millón de hectáreas a tres millones”, explicó.

Para respaldar su argumento, Petro reiteró los logros que, según su percepción, ya se han alcanzado. “Cumplimos con uno y más, en el plan de desarrollo hablamos de millón y medio”, señaló, indicando que se ha superado la meta inicial planteada en su plan de desarrollo, la cual era de un millón de hectáreas, y que el avance real ronda el millón y medio.

La ceremonia en Córdoba, donde se materializó la entrega de tierras a la comunidad Zenú, sirvió como el escenario perfecto para este mensaje de rendición de cuentas y proyección futura, vinculando el destino de la reforma agraria con la decisión política que tomará el país en los comicios presidenciales.