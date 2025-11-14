Fuertes lluvias dejan graves inundaciones y deslizamientos en Cisneros, Antioquia

Cisneros, Antioquia

Las intensas lluvias registradas durante la noche y la madrugada en Cisneros, nordeste de Antioquia, desencadenaron una emergencia que afectó a buena parte del municipio. Varias zonas urbanas y rurales amanecieron con serias inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas e infraestructura vial.

Según el reporte preliminar de las autoridades, una vivienda sufrió pérdida total y múltiples familias resultaron afectadas por la entrada de agua y lodo. Pese a la magnitud de la emergencia, no se registraron personas lesionadas.

Al menos dos derrumbes obstruyen puntos clave del municipio, situación que es atendida por equipos de mantenimiento que trabajan en la remoción del material, mientras se evalúa la estabilidad de las laderas para prevenir nuevos deslizamientos.

Una de las mayores afectaciones se presentó en la institución educativa Jesús María Duque, que terminó inundada. Los daños en salones, mobiliario y áreas comunes obligaron a suspender por completo las clases mientras avanzan las labores de limpieza y control.

La alcaldesa Lina María Correa hizo un llamado a la comunidad para prevenir nuevos riesgos: “Invitamos a la comunidad a revisar las partes internas de sus viviendas. Vamos a hacer una verificación con Planeación y Gestión del Riesgo para identificar posibles puntos vulnerables que puedan afectar a otras familias y casas vecinas”.

Atención de la emergencia

La Administración Municipal activó los equipos de respuesta. Funcionarios de Gestión del Riesgo, Planeación y el Cuerpo de Bomberos realizan recorridos para evaluar afectaciones, atender a las familias damnificadas y priorizar las zonas que requieren intervención urgente. No obstante, algunas labores solo podrán avanzar cuando bajen los niveles de agua, especialmente en sectores con encharcamientos profundos.

La emergencia ya fue reportada a la Gobernación de Antioquia y al Dagran, entidades que acompañarán la evaluación de daños y la entrega de asistencia humanitaria.