Senadora Isabel Zuleta se retractó de las acusaciones que hizo contra el alcalde Fico

Este jueves la senadora Isabel Zuleta publicó en su cuenta de X un video en el que lee una retractación por unas ecuaciones que hizo al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. La congresista señaló en la misma red social en días anteriores que el mandatario tenía supuestos nexos con grupos delincuenciales de la ciudad.

Todo esto en el marco de la polémica por el denominado Tarimazo de la Alpujarra, donde el presidente Petro realizó un evento público con los jefes de las estructuras ilegales con las que adelanta un diálogo de paz.

La señora Zuleta indica que la retractación la hace luego de una conciliación realizada el pasado 10 de noviembre en la Corte Suprema de Justicia ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos, como respuesta a una querella instaurada por el alcalde Fico contra la senadora.

“Manifiesto ante la opinión pública que no me constan de manera directa algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025, que son objeto de dicha querella. De manera particular, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, agregó la congresista.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez, se refiere a este hecho en su cuenta de X, explicó que confía en la justicia y que no se quedará callado ante lo que califica como mentiras.

"Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas. Todo lo dicho por ella en el Tarimazo, del lado de los peores criminales, y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la justicia".