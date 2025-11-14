Comunidad de Remedios pide que se recupere el predio nuevamente invadido en la pista de patinaje

Remedios-Antioquia

El pasado mes de julio, las autoridades del municipio de Remedios, con apoyo de la policía y el ejército, lograron que de manera pacífica unas 200 personas desalojaran un lote que habían invadido en la zona deportiva de la pista de patinaje, la cancha de fútbol, entre otros espacios como el Centro de Integración Ciudadana. Pero cuando la fuerza pública se retiró el lote volvió a ser invadido, pero en esta ocasión más personas llegaron al sitio donde han talado árboles y han afectado el desarrollo de las actividades deportivas de la comunidad, generando un deterioro en esos espacios.

Habitantes de esa población del Nordeste de Antioquia expresan preocupación porque dicen que han solicitado al despacho del alcalde y al secretario de gobierno y no ha habido respuesta sobre esta problemática que impide que la comunidad pueda acceder con tranquilidad debido a la cantidad de basura que generan los invasores.

Las fuentes de la zona le contaron a Caracol Radio que en este momento hay más personas de las que había en el mes de julio y la mayoría de ellos son personas ajenas al pueblo, lo que podría estar generando conductas ilegales, presuntamente una amplia venta y consumo de estupefacientes. Relatan que, debido a que las autoridades no le hacen control a la situación, lo que comenzó como ranchos de tela, ya hoy algunas construcciones se están levantando en madera, generando un impacto ambiental e incluso en material; además, ya se reportan instalaciones eléctricas, por supuesto de contrabando, lo que podría generar un incendio o un daño en la red eléctrica.

Algunos elementos de la pista de patinaje ya están deteriorados por el mal uso, al parecer de las personas que habitan la invasión en el predio de la alcaldía para ingresar al lugar.

Ante este panorama, reiteran a la alcaldía la necesidad urgente de recuperar el lote y evitar mayor deterioro en ese espacio que está siendo ocupado de manera irregular, poniendo en riesgo a los menores.