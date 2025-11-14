Derrumbe en la Troncal del Carare: ¿Cuándo se podría recuperar la movilidad?

Ya se cumplen dos semanas desde el inicio de la emergencia que se generó por el deslizamiento de cerca de 300 hectáreas de tierra y la destrucción de una buena parte de la Troncal del Carare, familias afectadas de Vélez y Landázuri se reunieron con los mandatarios de la región para expresar sus preocupaciones y evaluar el futuro, que por ahora está lleno de incertidumbre.

En 6AM de Caracol Radio, habló Orlando Ariza, alcalde de Vélez y comentó que como autoridades están bastante preocupados por la situación que se está pasando: “Es una comunidad importante, un sector importante, es un tema que no solamente afecta al municipio sino a todo el país, son muchas de las familias que están incomunicadas”.

Noticia en desarrollo