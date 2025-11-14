Derrumbe en la Troncal del Carare: ¿Cuándo se podría recuperar la movilidad?
Orlando Ariza, alcalde de Vélez, Santander, detalló en 6AM de Caracol Radio las consecuencias de los derrumbes que se han presentado en la troncal del Carare
Orlando Ariza, alcalde de Vélez, Santander.
derrumbes en la troncal del Carare
Ya se cumplen dos semanas desde el inicio de la emergencia que se generó por el deslizamiento de cerca de 300 hectáreas de tierra y la destrucción de una buena parte de la Troncal del Carare, familias afectadas de Vélez y Landázuri se reunieron con los mandatarios de la región para expresar sus preocupaciones y evaluar el futuro, que por ahora está lleno de incertidumbre.
En 6AM de Caracol Radio, habló Orlando Ariza, alcalde de Vélez y comentó que como autoridades están bastante preocupados por la situación que se está pasando: “Es una comunidad importante, un sector importante, es un tema que no solamente afecta al municipio sino a todo el país, son muchas de las familias que están incomunicadas”.
