6AM6AM

Programas

Derrumbe en la Troncal del Carare: ¿Cuándo se podría recuperar la movilidad?

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, Santander, detalló en 6AM de Caracol Radio las consecuencias de los derrumbes que se han presentado en la troncal del Carare

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, Santander.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, Santander.

05:54

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

derrumbes en la troncal del Carare

Ya se cumplen dos semanas desde el inicio de la emergencia que se generó por el deslizamiento de cerca de 300 hectáreas de tierra y la destrucción de una buena parte de la Troncal del Carare, familias afectadas de Vélez y Landázuri se reunieron con los mandatarios de la región para expresar sus preocupaciones y evaluar el futuro, que por ahora está lleno de incertidumbre.

En 6AM de Caracol Radio, habló Orlando Ariza, alcalde de Vélez y comentó que como autoridades están bastante preocupados por la situación que se está pasando: “Es una comunidad importante, un sector importante, es un tema que no solamente afecta al municipio sino a todo el país, son muchas de las familias que están incomunicadas”.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad