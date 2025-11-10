Emergencia vial en Santander golpea la producción de bocadillo veleño: 240 toneladas sin vender

Bucaramanga

El colapso de la Transversal del Carare, que afecta el corredor entre Vélez y Barbosa ha impactado de forma directa al sector del bocadillo veleño, una de las principales tradiciones productivas del sur de Santander.

Según Paola Pineda, representante del gremio, en las últimas semanas se han dejado de vender cerca de 240 toneladas de bocadillo entre las 60 fábricas registradas en la zona.

“Durante la primera semana no se despachó ni un solo bocadillo, y ahora los empresarios enfrentan sobrecostos de entre el 10 y el 50%, dependiendo del destino”, explicó Pineda, quien advirtió que el daño en la vía mantiene en incertidumbre al gremio.

El cierre no solo ha encarecido los envíos hacia Medellín y la Costa Atlántica, sino que ha generado una crisis en la cadena de suministros. “Por ese corredor llegaban insumos como cartulina, empaques y azúcar, además de la leche líquida usada en la producción. Muchos fabricantes debieron reorganizar su logística para enviar las muestras de laboratorio a Mosquera, Cundinamarca, porque antes se hacían en Medellín”, detalló la representante del gremio.

Otro de los sectores afectados es el turismo, del que dependen numerosos puntos de venta en Vélez y Barbosa. “Al bajar el flujo de visitantes, las ventas en los locales también disminuyen. Esto afecta directamente a los productores de guayaba, que podrían recibir precios más bajos por su cosecha de diciembre”, agregó Paola Pineda.

La dirigente gremial hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la administración departamental para que se agilicen las obras en la vía y se evite una crisis mayor. “Venimos de un octubre muy difícil económicamente y la temporada navideña era la esperanza del sector. Pero con esta situación el panorama es incierto y preocupa que algunos puntos de venta deban cerrar por falta de turistas”, concluyó Paola Pineda.