Productores de cacao advierten crisis por cierre de la Troncal del Carare en Santander

Los cierres han disparado los costos de transporte y la comunidad evalúa un paro ante la falta de soluciones.

Los productores de cacao en Santander advierten que la economía local está siendo golpeada por el cierre de la Troncal del Carare, por el derrumbe en el sector de Zarandas.

Las familias cacaocultoras, que viven y trabajan a lo largo de la Transversal del Carare, entre Landázuri y Vélez, denuncian pérdidas por el cierre de la Troncal del Carare, mientras piden soluciones urgentes al Gobierno Nacional y al Invías.

El presidente de Fedecacao, Eduard Baquero López, expresó su solidaridad con las familias productoras de cacao y pidió soluciones urgentes para evitar que la región quede apartada.

“Expresamos nuestra solidaridad, con todas las familias cacaocultoras y la comunidad general, que están siendo afectadas por el desastre que ocurrió en la transversal del Caribe, toda nuestra solidaridad a ellos, y también el llamado al Gobierno Nacional al gobierno de departamental para que nos ayuden, no los dejen solos, ellos necesitan reportarse y esas medicinas tiene alimentación”, expresó Baquero.

Mientras tanto, los productores advierten que las pérdidas crecen cada día. Agustín Nieves, cultivador de cacao y plátano, explicó que los costos de transporte y los precios de venta se han disparado.

“Los cierres han incrementado los precios del transporte de la pepa hacia los centros de consumo, donde está la de Nacional de Chocolate. Entonces el precio no es lo mismo a pagar, porque al estar cerrada la vía hay que tomar rutas alternas. Y es una vuelta impresionante, no es seguro el paso por estas vías de difícil acceso”, manifestó Nieves.

Nieves también anunció que se está evaluando realizar un paro, si no hay respuesta de las autoridades. “Se está pensando en un paro para ver qué soluciones toma el gobierno”, puntualizó Nieves.

Los productores coinciden en que la situación ya superó los estudios y aseguran que lo que necesitan son soluciones reales.