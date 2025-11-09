¿Qué ha pasado con la Troncal del Carare en Santander? La emergencia completa más de una semana

Bucaramanga

Con un balance de 350 héctareas afectadas, 90 familias reubicadas y gran parte de la provincia veleña sin un servicio de luz a la perfección, la emergencia en la vereda Zarandas, a la altura del municipio de Vélez, en la reconocida Troncal del Carare, completa más de una semana.

Ante visitas y controles permanentes en la zona, cuya remoción en masa continúa, las autoridades como Invías han decidido que la solución temporal es habilitar vías alternas. Para ello, en los últimos días han revisado los posibles corredores alternos, siendo la vía que pasa por los municipios de Landázuri y Bolívar, la más opcional.

Sin confirmación oficial por parte del Instituto de vías sobre la habilitación del corredor, hay quienes le dan uso ante la necesidad de movilizarse hacia distintos puntos del departamento, no obstante, concejales han decidido grabar el estado de real de la misma para exponer una situación que según ellos, es preocupante.

“Aquí está desboquetada esta carretera y un peligro con estos buses cargados de pasajeros donde se lleguen a ir para abajo”. Confirmó Jeffer Vargas, Concejal del municipio de Bolívar.

#Emergencia | Concejal de Bolívar, Stder, denunció el pésimo estado en el que se encuentra la vía entre Landázuri y las veredas de Vélez, San Martín-Palo Blanco, ante la posibilidad de que este corredor se designe como vía alterna por la emergencia en la Troncal del Carare. pic.twitter.com/xWWiNkne48 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 9, 2025

En esta misma vía (Landázuri y las veredas de Vélez, San Martín, Santa Rosa, Palo Blanco) hay un puente, donde se está registrando un hundimiento que ha está generando una preocupante desestabilización.

“Hay demasiado cortes de agua cerca al puente, entonces si le pedimos a Invías que si por favor van a retomar el tránsito por esta importante vía, pues nadie les está impidiendo el paso, lo que están exigiendo los campesinos y habitantes de los sectores de santa rosa, la hermosura y el godo...es que por favor se le haga mantenimiento, porque así como está, la vía no va a aguantar”. Solicitó el integrante de la corporación municipal.

Pese a que la vía debería estar permitida solo para vehículos de carga liviana, el Concejal confirmó que todos los días, desde las 11 de la noche, volquetas doblotroque pasan por el corredor.

Habitantes se fueron a la vía legal

Las comunidades de varios municipios de Santander, como Landázuri, Vélez, Oiba y Barbosa, acudieron a la justicia para denunciar el grave deterioro de las vías en la Ruta 45A y la Transversal del Carare.

Ante esta situación, el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por la Fundación Ciudadano Metropolitano en representación de las comunidades.

La demanda exige a entidades como Invías, la ANI y el Ministerio de Transporte que informen en un plazo de dos días qué acciones han tomado frente a esta emergencia vial.

Con ello, los habitantes buscan presionar legalmente para que el Estado responda al abandono estructural de estas rutas claves para el desarrollo del sur y occidente de Santander.

Alianza por las vías

Gobernantes y empresarios que hacen parte de la Alianza por Santander, se unieron a la petición que realizaron las comunidades de distintos muncipios. Mediante un video con el que buscan acaparar la atención que se requiere del Gobierno Nacional, directivos de federeciones y asociaciones de sectores económicos reiteraron que al no estar funcionado vías como la Troncal del Carare se afectan acciones primordiales como la seguridad alimentaria de habitantes de otras partes del país.

“El departamento de Santander es una región muy activa en materia agroindustrial, de él hace parte el sector avícola, cuna de la producción de huevo y pollo. Si las vías colapsan, colapsa también la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Sin conectividad no hay inversión”. Aseguró Martha Ruth Velásquez, Directora Ejecutiva de Fenavi Santander.

#Vías | "Hoy levantamos la voz, unidos como región". Con un video, la Alianza por Santander, exige soluciones para recuperar la conectividad vial en Stder, tras las emergencias por remoción en masa y hundimiento de calzada, en la Troncal del Carare y la ruta 45A. pic.twitter.com/zeW7mFFFsA — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 9, 2025

Con este tipo de iniciativas, buscan que en los próximos días, exista un pronunciamiento del Gobierno Nacional que indique las inversiones que se realizarán en los corredores afectados, pero principalmente en la Troncal del Carare, que sumado a la decisión del Juzgado, obliga a establecer soliciones pensando en el bienestar de los más afectados: las comunidades.