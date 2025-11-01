Aún no hay solución en la Troncal del Carare, la remoción en masa continúa

Bucaramanga

En medio del crítico panorama por las lluvias que atraviesa Santander y tras un llamado al Gobierno Nacional por parte de las autoridades departamentales, el director de Invías, Jhon Jairo González Bernal y su equipo técnico, realizaron un sobrevuelo y recorrido en los kilómetros 27, 28 y 29 de la troncal.

Bernal estuvo acompañado por expertos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quienes definieron continuar con el monitoreo permanente en el lugar de la emergencia y zonas aledañas, ante lo que podrían ser nuevos movimientos en la tierra.

“Vamos a articular, desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, un PMU para tener monitoreado lo que está sucediendo y mantener informada a la comunidad, porque eso se está moviendo minuto a minuto”. Confirmó el Director de Invías.

Los conductores han tenido que utilizar la vía alterna más concurrida, es decir, la Troncal del Magdalena Medio, que conecta ciudades y municipios como Bucaramanga - Lebrija - Puerto Araujo - Puerto Boyacá - La Dorada - Guaduas - Villeta y Bogotá, quienes se desplazan entre Landázuri y Cimitarra, la alternativa es la ruta que pasa por Landázuri, Vélez, Barbosa, Socorro, San Gil, Bucaramanga, Lebrija y Puerto Araujo.

Seguirá cerrada la Troncal Central a la altura de Oiba

Por dos socavamientos, la vía nacional Bogotá - Bucaramanga, también conocida como Troncal Central o ruta 45A, entre el trayecto Vado Real - San Gil, se encuentra cerrada. Invías anunció que hubo un grupo de personas impidiendo que se avanzara con los trabajos de recuperación de la vía, por lo que emitió un comunicado donde instó a la comunidad a respetar el derecho a la movilidad de todas las personas que se movilizan por el corredor.

#Santander | Invitamos a la comunidad a permitir la continuidad de los trabajos de recuperación en la vía San Gil – Barbosa, fundamentales para la seguridad y movilidad.

👉 Se recomienda acatar cierres y usar rutas alternas:

🚗 Confines–Charalá–Duitama

🚗 San Gil–Charalá–Duitama pic.twitter.com/e5cZaPYlbW — Invías (@InviasOficial) October 31, 2025

Las vías alternas para vehículos livianos son: Confines - Charalá - Duitama y San Gil- Charalá - Duitama.