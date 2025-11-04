Los demorados trayectos a los que son sometidos pacientes por emergencia en la Troncal del Carare

Bucaramanga

El Alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, confirmó que la remoción en masa en la vereda Zarandas de la Troncal del Carare comienza a generar afectaciones en el sector de la cosecha y el de la salud, en este último, detalló que debido al cierre total de la vía, los pacientes no han podido ser trasladados hacia Vélez, como normalmente se hace, sino hacia Bucaramanga y Barrancabermeja.

“La afectación que tenemos es grandísima, solamente por poner un ejemplo, y es que nosotros acudimos al segundo nivel de complejidad en salud, y es Vélez, es el nivel en el que se acude. Hoy en día tenemos que sacar. Vélez está a una hora por la vía, por la transversal, y ahorita tenemos que sacar a los pacientes hacia Barrancabermeja o hacia Bucaramanga, que estamos hablando de tres horas a Barrancabermeja y de cuatro horas largas a Bucaramanga”. Puntualizó el mandatario.

Además, habló sobre las cosechas que podrían verse represadas por el cierre de esta vía que conecta a Landázuri con Tunja, hacia donde normalmente se traslada el producto como la mandarina.

Le puede interesar: Aún no hay solución en la Troncal del Carare, la remoción en masa continúa

“Tenemos problemas porque estamos en plena primera cosecha de cítricos, de mandarina. En esta región se saca hacia Tunja, que es como el mercado más cercano, es el mejor mercado que hay, y pues no tenemos cómo sacarlo, no hay una posibilidad. Hay una vía alterna que es la vía por una vía secundaria, aunque son vías terciarias, saliendo del Landázuri hacia Bolívar, no por el centro poblado, sino, por una parte, de Bolívar Bajo, y retornar a salir a Palo Blanco, pero en este recorrido se gasta un carro como unas cuatro a cinco horas, y eso sin contar el tráfico que se pueda presentar”.

Lea también: ¿Inhabilitado candidato a la alcaldía de Bucaramanga de Jaime Andrés Beltrán? esto dice su abogado

Por su parte, la secretaria de infraestructura de Santander, Jessica Juliana Mendoza, confirmó que en estas vías se adelantan los arreglos respectivos para su uso.

“Hay vías de acceso que en estos momentos se deben habilitar, el Invías hará recorrido el día de hoy para poder tener acceso desde Vélez, pasando por Bolívar en el sector de Palo Blanco, Mochilero, La Hermosura, llegando al municipio de Landázuri para que las comunidades puedan tener conexión y puedan hacer el tránsito desde el desplazamiento que corresponda desde estos municipios. Este corredor se encuentra cerrado de acuerdo con la construcción de unas placas huellas que tiene el Invías, las cuales van a ser revisadas el día de hoy para habilitar el paso y también revisar qué puntos críticos se deben atender para dar una movilidad segura en el corredor terciario”. Explicó la encargada de la dicha cartera departamental.

Por la emergencia, los municipios de la provincia veleña cuentan con el servicio de luz por horas, lo que también ha dificultado la comunicación de los habitantes.