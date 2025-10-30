Emergencia en Vélez, Santander: 27 familias afectadas y vías colapsadas por deslizamientos

Bucaramanga

La emergencia invernal continúa causando emergencias en el departamento de Santander. En el municipio de Vélez, un masivo movimiento de tierra ocurrido desde la noche del sábado 25 de octubre, ha dejado graves afectaciones en viviendas, vías y cultivos, según información desde la alcaldía municipal.

“Desde el sábado en la noche hubo un movimiento en masa donde inicialmente se vieron afectadas varias viviendas, por lo menos cinco con pérdida total y unas 27 familias damnificadas”, explicó Orlando Ariza, alcalde de Vélez, quien advirtió que la situación se ha agravado debido a las lluvias constantes.

El alcalde señaló que desde la madrugada del domingo se desplazaron al lugar equipos de bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y funcionarios de la administración municipal, pero el acceso ha sido difícil. “No hemos podido llegar hasta la zona debido a que no hay paso vehicular, no hay energía y las familias están incomunicadas”, afirmó.

Alerta en la comunidad de Vélez

La magnitud del deslizamiento es preocupante: “Son más de 140 hectáreas que se han removido y probablemente en la mañana de hoy sea aún más, prácticamente con pérdida total de toda la avenida”, detalló el mandatario.

Otro factor de riesgo es el represamiento del río Quirata, lo que podría agravar las afectaciones. “Lo más delicado es que al parecer el río está represado, lo cual puede generar mayores afectaciones a toda la zona”, alertó.

Las autoridades locales han solicitado apoyo urgente a la Unidad Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo. “Esperamos que en la mañana de hoy nos lleguen las ayudas. Por ahora hemos reubicado algunas familias en una escuela y en una casa del municipio, pero la situación ya desborda nuestra capacidad”, dijo el alcalde.

Troncal del carare bloqueada por derrumbe

La Troncal del Carare permanece bloqueada, incomunicada desde la madrugada del domingo. “Nos reportan que prácticamente no hay paso vehicular debido a que la banca se perdió”, puntualizó.

Mientras se gestionan las ayudas y se evalúan los daños, las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos deslizamientos y por el riesgo que representa el represamiento del río Quirata.