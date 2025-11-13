¿Qué se celebra el 17 de noviembre 2025 en Colombia?: Este es el porqué del lunes festivo

Cabe resaltar que Colombia, es uno de los países con mayor cantidad de día festivos, puesto que, ha de celebrar diferentes fechas importantes tanto religiosas, históricas como culturales. Estos días tienen como objetivo que los colombianos tengan la oportunidad de celebrar, no obstante, con el paso de los años, estos días se han adoptado un día de descanso para salir de la monotonía.

Durante el mes de noviembre de 2025 se han estipulado dos festivos, el primero fue el de ‘Todos los Santos’, el cual se ha de celebrar el 2 de noviembre, sin embargo, este año el día feriado le correspondió al 3 de noviembre, lo que quiere decir que se movió la fecha.

Pero no solo paso en ese caso, el festivo del 17 de noviembre, que es el segundo feriado del mes, también se corrió de fecha. Aquí le explicamos la razón y lo que realmente se celebra estos días.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre en Colombia?

El festivo del 17 de noviembre del 2025, le ha de corresponder a una de las fechas más relevantes e históricas del país, puesto que, se ha de conmemorar el Día de la Independencia de Cartagena que sucedió en 1811, convirtiéndose así en el primer territorio colombiano en declarar su independencia absoluta frente a los españoles.

Aunque su fecha originalmente es el 11 de noviembre, el cual quedo este 2025 en el calendario un día martes, este se movió al lunes 17 de noviembre, debido a la Ley 51 de 1983 titulada Ley Emiliani.

¿Qué es la Ley Emiliani?

La Ley Emiliani se estableció con el fin de controlar y regular los días feriados de Colombia, incluso la futura creación de estos. Cabe resaltar que, esta iniciativa se tomó en cuenta por el Senador de la República, Fabio Hernán Emiliani.

Esta ha de establecer que las festividades que queden a mitad de semana se cambien, para el lunes próximo, de esta manera se ha de disfrutar de los famosos “puentes”, esto sin importar que las comunidades sean del sector privado o público, religioso o civil.

Cabe aclarar que, esta misma Ley, establece que si una persona tiene que trabajar un día feriado, el pago se le reconocerá de forma adicional, como es el caso de los domingos.

Beneficios de Ley Emiliani

Asimismo, la Ley Emiliani, está pensada para que los ciudadanos colombianos tenga más beneficios, uno de ellos es el tiempo de descanso para los trabajadores, lo que atribuye que al tener más días festivos las personas mejoraran su bienestar y tiempo en familia.

Incluso, dentro los objetivos que tenía el senador al estipular la Ley Emiliani, fue el promover el turismo, de esta manera, las personas viajaran a diferentes destinos dentro o afuera del país. Asimismo, varios expertos explican que estos días de descanso ayuda a los ciudadanos a desconectarse del estrés diario y fortalecer su salud metal.