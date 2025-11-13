Cine a 1.000 pesos el 14 de noviembre: funciones, formatos y horarios

En solo un año de operación, Viziona Cines se ha posicionado como una nueva forma de vivir el cine en Bogotá. Con una propuesta innovadora que combina tecnología de punta, confort y precios accesibles, el complejo ha logrado que miles de personas vuelvan a disfrutar del cine como una experiencia cercana, emocional y compartida.

Con 9 salas equipadas con tecnología 100% digital, sonido Dolby Atmos y formatos inmersivos, Viziona ha proyectado más de 200 títulos, desde grandes estrenos hasta cine alternativo y familiar. Sus fines de semana han sido los más vibrantes, con picos de ocupación del 80% y un promedio de más de 800 asistentes diarios, consolidándose como un espacio clave en la oferta cultural y de entretenimiento de la ciudad.

Además del cine, Viziona ofrece experiencias personalizadas para empresas y familias, incluyendo eventos corporativos, proyecciones privadas, cumpleaños y actividades exclusivas en sus diferentes salas, entre ellas una Sala Kids que permite a los niños disfrutar mientras juegan, y una Sala VMAX con pantalla de 18 metros y sonido envolvente.

Viziona a Mil:

Como parte de su primer aniversario, Viziona anuncia una jornada muy especial el próximo 14 de noviembre, cuando todas las funciones estarán disponibles por solo $1.000 pesos, la tarifa más baja en su historia. Esta iniciativa, llamada “ Viziona a mil”, busca agradecer la fidelidad del público y reafirmar el compromiso del cine con la accesibilidad y el entretenimiento de calidad.

Un mes de aniversario con sorpresas todos los días:

Durante todo noviembre, Viziona celebrará su aniversario con campañas especiales que buscan agradecer al público y extender la magia del cine durante todo el mes:

El Tiquete Dorado: del 1 al 30 de noviembre

Cada día, un visitante podrá convertirse en el ganador del Tiquete Dorado, una dinámica que premia la fidelidad de los asistentes. Entre los premios se incluyen entradas gratis durante un mes, combos semanales y un Kit Viziona exclusivo, que incluye una palomera y un botilito personalizados. Además, quienes obtengan la palomera podrán rellenarla por solo $5.000 pesos hasta diciembre de 2025, un beneficio pensado para los verdaderos amantes del cine.

Tu jueves vale x2: todos los jueves de noviembre

Con el objetivo de prolongar la experiencia del cine, Viziona presenta esta campaña que premia a los cinéfilos constantes. Por la compra de una entrada los jueves, el cliente recibe una boleta gratis para el siguiente lunes, una manera de invitar a los asistentes a regresar y seguir disfrutando de nuevas historias.

VIZIONA A MIL: 14 de noviembre

El punto culminante de la celebración llega con “Viziona a mil”, una jornada única en la que todas las funciones tendrán un costo de $1.000 pesos. La promoción aplica para todas las salas y formatos, incluyendo VIP, VMAX y Kids. Esta fecha conmemorativa busca que todos los públicos puedan vivir la experiencia completa de Viziona, sin barreras y con la misma calidad que los caracteriza.

Con la mirada puesta en el futuro, Viziona Cines reafirma su compromiso de seguir innovando en la experiencia cinematográfica en Colombia, integrando tecnología, servicio y cercanía con el público. Este primer año marca el inicio de una nueva etapa, donde el cine continúa siendo un espacio para disfrutar, inspirarse y crear recuerdos inolvidables.

Funciones disponibles:

Usted podrá elegir funciones que inician desde las 12:15 del día hasta las 9:55pm

En esos horarios hay disponibles películas como: Los Ilusionistas 3, Depredador: Tierras Salvajes, Un buen ladrón, El gran premio: A toda velocidad, Paw Patrol especial de navidad, Frankie y los monstruos, Teléfono negro 2, Cuando el cielo se equivoca y Tron Ares.

Dónde queda Viziona Films

Para poder asistir a funciones de solo $1.000 y a las promociones de todo el mes de noviembre lo puede hacer en Viziona Films ubicado en el Centro Comercial El Edén, en Av Boyacá con Calle 12