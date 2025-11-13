Si tienes palco para el Gran Bando de Independencia 2025, esta información es para ti
La Fiesta que Nos Une está a punto de tomar las calles y queremos que la vidas sin contratiempos, sin filas innecesarias y con toda la alegría y tranquilidad
Por eso, te compartimos las rutas oficiales de acceso según tu zona y número de palco.
📍 Identifica tu palco.
📍 Ubica el acceso más cercano.
📍 Llega temprano (¡puertas abiertas desde las 9:00 a. m.!)
📍 Disfruta del desfile con toda la alegría cartagenera.
Cada zona tiene un ingreso recomendado para garantizar fluidez, seguridad y una mejor experiencia para todos.
Desliza el carrete y encuentra tu zona:
🔸 Zona 1 — Palcos 1 al 11
🔸 Zona 2 — Palcos 12 al 24
🔸 Zona 3 — Palcos 25 al 35
🔸 Zona 4 — Palcos 36 al 43
🔸 Zona 5 — Palcos 44 al 50
🔸 Zona 6 — Palcos 51 al 54
