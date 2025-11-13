Si tienes palco para el Gran Bando de Independencia 2025, esta información es para ti

Por eso, te compartimos las rutas oficiales de acceso según tu zona y número de palco.

📍 Identifica tu palco.

📍 Ubica el acceso más cercano.

📍 Llega temprano (¡puertas abiertas desde las 9:00 a. m.!)

📍 Disfruta del desfile con toda la alegría cartagenera.

Cada zona tiene un ingreso recomendado para garantizar fluidez, seguridad y una mejor experiencia para todos.

Desliza el carrete y encuentra tu zona:

🔸 Zona 1 — Palcos 1 al 11

🔸 Zona 2 — Palcos 12 al 24

🔸 Zona 3 — Palcos 25 al 35

🔸 Zona 4 — Palcos 36 al 43

🔸 Zona 5 — Palcos 44 al 50

🔸 Zona 6 — Palcos 51 al 54

