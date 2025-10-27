Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia: Días feriados en noviembre 2025 ¿Qué se celebra?

A lo largo de cada año, se celebran una serie de días festivos a partir de diferentes acontecimientos, tanto religiosos como civiles, que a la vez suponen un descanso para muchas personas en Colombia en medio de las actividades que deben cumplir, ya sea en el trabajo o en los estudios.

Esto también da lugar a los denominados puentes festivos, los cuales hacen referencia a aquellas jornadas que se festejan los días lunes y que sirven como un descanso adicional al sábado y al domingo, por lo que muchas personas aprovechan la ocasión para salir de viaje a diferentes lugares tanto a nivel nacional como internacional.

Para el año 2025, se establecieron un total de 17 días festivos, incluyendo el Jueves y el Viernes Santo, a fin de que los colombianos puedan aprovechar ese tiempo para descansar y hacer otras actividades fuera de la rutina diaria. De ellos, hay cuatro que todavía faltan por cumplirse en el calendario.

¿Cuándo será el próximo puente festivo en Colombia?

El próximo puente festivo que tendrá lugar en Colombia será el lunes 3 de noviembre en conmemoración al Día de todos los Santos. Si bien el día original es el 1 de noviembre, es decir, inmediatamente después del Halloween, este se posterga para que no se cruce con el sábado, ya que es una de las celebraciones que se puede modificar en el calendario.

El propósito de esta fecha es honrar a todos los Santos de la Iglesia Católica, ya sea canonizados o no, que alcanzaron la vida eterna en presencia de Dios. Su fundación tuvo lugar en el año 835 por parte del entonces papa Gregorio IV a fin de fijar un día en el que se le pudiera rendir tributo a los fieles difuntos.

Este día también hace parte de la Ley Emiliani

Esta fecha hace parte de las establecidas en la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani en honor al senador que la promovió y que dio origen a muchos de los festivos que se celebran a lo largo del año en Colombia. El artículo 1 del texto señala los siguientes días como los feriados remunerados:

1 de enero (Año Nuevo).

6 de enero (Reyes Magos).

19 de marzo (San José).

Jueves Santo.

Viernes Santo.

1 de mayo (Día del Trabajo).

Ascensión del Señor

Corpus Christi.

Sagrado Corazón de Jesús.

29 de junio (San Pedro y San Pablo).

20 de julio (Independencia de Colombia).

7 de agosto (Batalla de Boyacá).

15 de agosto (Asunción de la Virgen María).

12 de octubre (Día de la Raza).

1 de noviembre (Día de todos los Santos).

11 de noviembre (Independencia de Cartagena).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

25 de diciembre (Navidad).

La misma ley señala que la mayor parte de estos días podrán ser trasladados al próximo lunes siempre y cuando la fecha señalada no caiga directamente un lunes. Por otra parte, si una persona debe trabajar en cualquiera de estas fechas, el pago se les reconocerá de forma adicional como sucede con los domingos.