Casa del Niño hace un llamado para el cuidado con menores durante las Fiestas de Independencia

En el marco de la celebración de las Fiestas de Independencia de Cartagena, desde Casa del Niño hacemos un llamado urgente a toda la comunidad para que redoble los cuidados con nuestros niños, niñas y adolescentes, con el fin de evitar situaciones que lamentar durante esta temporada de fiesta y aglomeraciones.

Recomendaciones clave para prevenir accidentes:

- Evita el uso de pólvora y buscapiés: Estos elementos pueden causar quemaduras graves, amputaciones y lesiones irreversibles. ¡La pólvora no es un juego!

- No permitas que los niños manipulen espuma en aerosol ni accedan a bebidas alcohólicas: Ambos productos pueden causar intoxicaciones o daños en ojos y vías respiratorias.

- Cuida los cambios bruscos de temperatura: Las salidas nocturnas o la ropa húmeda pueden provocar infecciones respiratorias agudas (IRA).

- Evita empujones, caídas o aglomeraciones: Asegúrate de que los menores estén siempre acompañados por un adulto responsable.

¿Qué hacer en caso de accidente?

1. En caso de quemadura, enfría la zona afectada con agua corriente (no hielo), cúbrela con una gasa limpia y acude de inmediato al centro médico más cercano.

2. Si se sospecha una intoxicación (por alcohol o productos en aerosol), no induzcas el vómito. Lleva al menor al servicio de urgencias.

3. Ante signos de infección respiratoria como fiebre, tos persistente o dificultad para respirar, busca atención médica sin demora.

Desde Casa del Niño reiteran el compromiso con la niñez cartagenera y los invitamos a disfrutar de estas fiestas con alegría, pero también con responsabilidad y conciencia. ¡Que el único motivo de alerta sea la celebración y la tradición!