Estos son los festivos que quedan según calendario para lo que resta del 2025

Muchas personas piensan que Colombia es uno de los países con la mayor cantidad de días festivos, y aunque muchas personas aseguran que no debería ser así, son más las que creen que estos días son pocos. Pues bien, según calendario, los colombianos cuentan con cerca de 18 días festivos para descansar, los cuales se distribuyen en 10 meses, pues en febrero y septiembre, no se cuenta con ninguna festividad.

A pesar de esto, Colombia no se encuentra ni siquiera dentro de los 10 países con más festivos del mundo, lista la cual es encabezada por India, quienes cuentan con alrededor de 42 días feriados. Esto debido a su diversidad religiosa y cultural.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

A falta de poco menos de 3 meses para que finalice el año, en Colombia han pasado 13 días festivos, y el siguiente, se celebrará el próximo 13 de octubre, en sentido de conmemorar el día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, o como era conocido anteriormente, el día de la raza. Esta celebración, originalmente, se realiza los días 12 de octubre, sin embargo, el día festivo se estableció este 2025, para el lunes 13, con el fin de formar un puente festivo.

¿Qué días festivos quedan en Colombia?

Pues bien, luego de que se realice la conmemoración del día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, a los colombianos aún les quedarán 4 días festivos más, que se distribuirán dos en el mes de noviembre, y dos en el mes de diciembre.

Noviembre

El primer festivo de noviembre, corresponde al Día de Todos los Santos, que tradicionalmente se celebra el 2 de noviembre, pero cuyo día festivo se estableció para el lunes 3 de noviembre.

Luego de este, se celebrará la Independencia de Cartagena, el día de este hecho fue un 11 de noviembre, sin embargo, el día feriado se estableció para el lunes de la siguiente semana, es decir, para el lunes 17 de noviembre.

Diciembre

Como es costumbre, las dos últimas celebraciones del año, que son realizadas en el mes de diciembre, también tienen su día festivo correspondiente. El primero es luego del día de las velitas, que se celebra el 7 de diciembre, llega el día de la inmaculada concepción, que para este 2025, se celebrará el lunes 8 de diciembre.

Para finalizar el año, el último día feriado del mes de diciembre corresponde la celebración de Navidad, que se lleva a cabo el día jueves, 25 de diciembre.

¿Por qué se aplazan los días festivos?

Como se puede evidenciar, la gran mayoría de los días festivos que se celebran en Colombia, son los días lunes, y, además, no corresponden con las fechas de cada celebración o conmemoración. Esto no es cuestión de azar, es el resultado de la Ley Emiliani o Ley 51 de 1983.

Esta norma establece que los días festivos pueden ser trasladados al lunes de la semana siguiente, siempre y cuando la fecha de celebración no caiga en este día. El objetivo de la ley, es promover la creación de los llamados ‘puentes festivos’, donde se conecta el fin de semana con un día de descanso adicional. Promoviendo, a su vez, el descanso, la recreación, el turismo y la economía nacional.

