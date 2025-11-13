Fue imputado el exgobernador de Chocó por presuntas irregularidades en contrato durante la pandemia

Gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, investigado por presunta corrupción en contratos del Covid19 / FOTO GOBERNACIÓN DE CHOCÓ/ FACEBOOK

Chocó

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras detectar presuntas irregularidades en la celebración del contrato 01 del 26 de marzo de 2020, firmado durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la investigación, el contrato, cuyo valor ascendió a 445 millones de pesos, tenía como objetivo la entrega de 800 kits de ayuda humanitaria dirigidos a población víctima del conflicto armado.

Sin embargo, la Fiscalía encontró que habría beneficiado a una empresa distribuidora y comercializadora de alimentos perteneciente a una persona que aportó recursos a la campaña política de Palacios Calderón.

El entonces mandatario habría aprovechado la declaratoria de emergencia social y económica emitida por el Gobierno Nacional para otorgar el contrato de manera directa, sin cumplir los principios de transparencia y selección objetiva.

Por estos hechos, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación de cargos contra el exfuncionario, quien no aceptó los señalamientos.

Cabe destacar que, según el ente investigador, no se cumplió con los requisitos dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y que Ariel Palacios ha estado involucrado en diferentes procesos judiciales entre ellos la detención domiciliaria.