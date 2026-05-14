Autoridades capturan dos hombres responsables de hurtar joyas de oro y portar arma de fuego
El hurto se cometió en la comuna n°6 en el barrio Doce de Octubre. Los hoy capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de arma de fuego y fuga de presos.
Medellín
Las autoridades mediante un procedimiento en conjunto con la Alcaldía de Medellín, pudieron capturar en flagrancia dos hombres señalados de hurtar con arma de fuego a un ciudadano cerca del CAI del sector solla.
El hurto se dio en el barrio Doce de Octubre, en donde las autoridades puedieron activar un “plan candado” y así capturar a los sospechosos. Los hechos ocurrieron cuando los señalados, que se movilizaban en motocicleta, habrían intimidado a varias personas con arma de fuego para despojarlas de una cadena y una manilla de oro, avaluadas en aproximadamente 10 millones 500 mil pesos.
Durante el procemiento, las autoridades hallaron un arma traumática y las víctimas reconocieron a los capturados como los responsables del hurto.
Más información
Aunque los elementos robados no fueron recuperados, los detenidos manifestaron que se habrían deshecho de ellos durante la huida. Asimismo, las autoridades establecieron que uno de los capturados portaba brazalete electrónico del Inpec, por lo que también fue dejado a disposición de las autoridades por el delito de fuga de presos.