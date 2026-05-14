Capturaron a seis presuntos responsables de cuatro homicidios en Rionegro

Rionegro, Antioquia

En un operativo articulado entre la Administración Municipal de Rionegro, el Ejército Nacional y la SIJIN de la Policía Nacional, fueron capturados seis hombres, presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían cometido cuatro asesinatos en zona rural de este municipio ubicado en el oriente antioqueño.

De acuerdo con Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, durante el operativo fueron incautados material de guerra, estupefacientes y elementos que serían utilizados para actividades delictivas.

“En este operativo se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, seis cartuchos del mismo calibre, 100 gramos de estupefacientes, cinco equipos móviles y tres motocicletas”, agregó Tejada.

Los capturados ya se encuentran en proceso de judicialización por los delitos correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en hechos violentos registrados en el municipio.