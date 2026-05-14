Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 may 2026 Actualizado 14:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Capturaron a seis presuntos responsables de cuatro homicidios en Rionegro

Durante el operativo fueron incautados material de guerra, estupefacientes y elementos que serían utilizados para actividades delictivas.

Yesenia Palacios Salazar

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Rionegro, Antioquia

En un operativo articulado entre la Administración Municipal de Rionegro, el Ejército Nacional y la SIJIN de la Policía Nacional, fueron capturados seis hombres, presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían cometido cuatro asesinatos en zona rural de este municipio ubicado en el oriente antioqueño.

De acuerdo con Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, durante el operativo fueron incautados material de guerra, estupefacientes y elementos que serían utilizados para actividades delictivas.

Más información

“En este operativo se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, seis cartuchos del mismo calibre, 100 gramos de estupefacientes, cinco equipos móviles y tres motocicletas”, agregó Tejada.

Los capturados ya se encuentran en proceso de judicialización por los delitos correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en hechos violentos registrados en el municipio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir