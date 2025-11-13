Nuevo caso de crueldad animal: capturaron en Dabeiba a un hombre que abusó y maltrató a dos perritas

Capturaron a un hombre en Dabeiba por maltratar y abusar de dos perritas. Foto: Policía Urabá.

Dabeiba, Antioquia

Un nuevo caso de crueldad animal encendió las alarmas de las autoridades y generó conmoción en departamento de Antioquia. En el municipio de Dabeiba, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en flagrancia a un hombre por presuntamente maltratar y abusar de dos perritas.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Seccional de Investigación Criminal e INTERPOL (SIJIN) y la Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba, tras recibir una denuncia que alertaba sobre un grave caso de crueldad hacia varios animales domésticos.

Durante el operativo, las autoridades rescataron dos perras que presentaban evidentes signos de desnutrición, deshidratación severa y maltrato físico, según el informe oficial.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el caso se originó luego de que una fundación protectora de animales denunciara ante las autoridades un presunto hecho de abuso sexual cometido contra una de las perritas por parte de su propietario durante más de dos años.

Detalles del operativo

La oportuna reacción de la comunidad, sumada a la articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía y los grupos de protección animal, permitió ejecutar el operativo y poner a disposición de la justicia al presunto agresor.

Los animales fueron trasladados de inmediato a un centro veterinario donde recibieron atención médica por parte de profesionales de la Alcaldía Municipal de Dabeiba, quienes confirmaron que, pese a su delicado estado de salud, ambos se encuentran fuera de peligro y en proceso de recuperación en el occidente antioqueño.

La Policía Nacional rechazó de manera categórica cualquier acto de crueldad hacia los animales y señaló que seguirá trabajando para proteger a los seres sintientes, destacando la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir y sancionar este tipo de hechos en el departamento de Antioquia.