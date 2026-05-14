Antioquia registra la mayor caída en sus exportaciones hacia Ecuador en más de una década

Medellín, Antioquia

Las exportaciones de Antioquia hacia Ecuador registraron una disminución del 60,2% en el primer trimestre de 2026, la peor variación desde 2015. Así lo reveló Fenalco Antioquia, al destacar que este es el arranque más bajo para un primer trimestre desde 2016, en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre Colombia y el país vecino.

En términos absolutos, la canasta exportadora antioqueña pasó de 56 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 46 millones de dólares en igual periodo de 2026. La energía representó el 35,4% del total exportado. Al excluir energía e hidrocarburos, la caída fue del 17,0%.

“La crisis comercial con Ecuador es grave. Los aranceles altos han reducido nuestras exportaciones a niveles no vistos desde 2016, especialmente en Antioquia. Urjo al Gobierno Nacional a actuar y cooperar con Ecuador contra el crimen organizado, porque el comercio no puede esperar”, dijo María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

Adicionalmente, el número de empresas antioqueñas que exportaron a Ecuador se redujo de 377 en el primer trimestre de 2025 a 298 en 2026, es decir, 79 empresas menos, una caída cercana al 21%.

Dentro de los cinco principales capítulos arancelarios exportados por el departamento, solo dos mostraron crecimiento:

• Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios: 3,2 millones de dólares (+500%).

• Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y productos de pastelería: 3,2 millones de dólares (+15,8%).

Los otros tres capítulos principales presentaron retrocesos: Plásticos y sus manufacturas: 5,3 millones de dólares (-23,1%). Prendas y complementos de vestir (excepto los de punto): 4,0 millones de dólares (-6,0%) Y extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados: 2,6 millones de dólares (-8,3%).

Esta situación se explica principalmente por los gravámenes de hasta el 100% que impuso Ecuador a diversos productos colombianos, lo que también afectó el conjunto nacional: las exportaciones totales de Colombia hacia ese país cayeron 36,6% en el primer trimestre.

Aunque el Gobierno ecuatoriano anunció una reducción del 75% en estos aranceles, la medida entrará en vigor el próximo 1 de junio, por lo que su impacto positivo aún no se refleja en las cifras del primer trimestre.