Medellín pone la lupa sobre los Airbnb ilegales en El Poblado

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional, ha endurecido los controles de inspección y vigilancia en los edificios residenciales de la comuna 14, El Poblado. Esta medida surge como respuesta al incremento de quejas ciudadanas relacionadas con problemas de convivencia y el uso indebido de apartamentos para hospedaje temporal. Las autoridades buscan garantizar que los inmuebles destinados a la renta corta cumplan estrictamente con las normas urbanísticas, los permisos legales y los reglamentos internos de propiedad horizontal.

Hasta el momento, las Secretarías de Turismo y de Gestión y Control Territorial han atendido 71 solicitudes vinculadas a la perturbación del orden y el uso de viviendas como alojamientos turísticos no autorizados. Además, se adelantan 18 investigaciones por posibles irregularidades en el uso del suelo. Estas acciones se han vuelto prioritarias debido a la presión que el auge del turismo y la llegada masiva de extranjeros han ejercido sobre los sectores residenciales de la ciudad.

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Uno de los puntos clave de esta estrategia es la alianza con Migración Colombia. Ambas entidades están cruzando bases de datos para rastrear los lugares de hospedaje de ciudadanos extranjeros y verificar si los inmuebles realizan los reportes obligatorios. Este mecanismo permite detectar “operaciones en la sombra” y desmantelar prácticas comunes de evasión, como el uso de contratos de arrendamiento ficticios superiores a 30 días para ocultar actividades de alojamiento turístico de corta estancia.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, advirtió que se están realizando informes técnicos detallados para evaluar si la actividad de cada inmueble coincide con su licencia original. Asimismo, recordó que los administradores de los edificios tienen la responsabilidad legal de impedir y reportar cualquier actividad de renta corta que contravenga los reglamentos de copropiedad. En Colombia, para que un inmueble opere legalmente en plataformas de hospedaje, debe contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y estar explícitamente autorizado por su asamblea de propietarios.