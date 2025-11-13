Procuraduría abre investigación contra exsubdirectora de la UNGRD por presuntas irregulares

Bogotá, Colombia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Alethia Carolina Arango Gil, exsubdirectora general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades administrativas detectadas durante su gestión. La decisión quedó consignada en un edicto fijado el 12 de noviembre de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa.

El proceso, radicado bajo los números IUS E-2025-080916 y IUC D-2025-3978551, fue adoptado mediante auto del 10 de octubre de 2025, en el que la entidad resolvió abrir investigación disciplinaria, escuchar en versión libre a la funcionaria e iniciar la práctica de pruebas para esclarecer los hechos objeto del proceso, relacionados con presuntos hechos irregulares durante la dirección de Olmedo López. El expediente fue remitido para continuar su trámite a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera.

En la comunicación oficial, la Procuraduría ordenó notificar personalmente a Arango Gil, le advirtió sobre los términos para presentar descargos y señaló que, de no comparecer, la actuación continuará en su ausencia, conforme al Código General Disciplinario. El organismo también ofició a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para allegar antecedentes laborales y contractuales, así como certificaciones de la funcionaria desde 2015.

El edicto recuerda que la investigación se fundamenta en hechos consignados en informes oficiales, y hace parte del control interno disciplinario que adelanta la entidad frente al manejo de recursos y procesos administrativos dentro de la UNGRD.

Con la fijación del edicto, la decisión queda notificada en estrados y el expediente entra en fase de práctica probatoria, mientras la Procuraduría define si hubo falta disciplinaria y determina responsabilidades.