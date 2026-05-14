“Enfrentarán a la justicia”: Federico Gutiérrez por deuda del Gobierno Nacional con Metro de la 80

Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que el Gobierno Nacional podría enfrentar acciones judiciales por el retraso en los desembolsos comprometidos para la construcción del Metro de la 80, una de las principales obras de movilidad de Medellín.

Según explicó el mandatario, la Nación mantiene una deuda superior a los $412.000 millones correspondientes a vigencias futuras de 2025, situación que, aseguró, pone presión sobre la estabilidad financiera del proyecto, lo que podría generar afectaciones.

“Pero a mí no me extraña con el odio que nos tiene Petro a nosotros en lo personal, con el odio que le tiene Medellín, con el odio que le tiene Antioquia. Vamos a ver cómo cumple. Lo que yo sí le digo a los funcionarios del Gobierno Nacional es que, más que la instrucción que les de Petro, es que se cuiden, porque es que ellos sí tienen que cumplir la ley. Y quien no cumple esas obligaciones legales va a enfrentarse seguramente ante la justicia”, advirtió el mandatario local.

La entrega de recursos para proyectos de acuerdo a la capacidad financiera del Gobierno Nacional

Ante los cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales que “los compromisos del gobierno se cumplen de acuerdo a la capacidad financiera que tengamos que ha sido continuamente saboteada por los amigos del alcalde”.

Deuda del Gobierno Nacional y afectaciones al Metro de la 80

De acuerdo con el Metro de Medellín, el Gobierno Nacional debía transferir durante 2025 cerca de $497.000 millones para la obra. Sin embargo, hasta ahora solo se han girado alrededor de $85.000 millones, sin contar además los recursos pendientes de 2026. Por su parte, el Gobierno Nacional ha reiterado que, de acuerdo con las normas del Presupuesto General de la Nación, tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año para realizar los desembolsos correspondientes a las vigencias de 2025.

No obstante, desde el Metro de Medellín han advertido que los recursos deben llegar de manera anticipada para garantizar la continuidad de la ejecución y evitar afectaciones en el flujo financiero de la obra, que actualmente representa un avance superior al 41%.

El alcalde de Medellín ha señalado que problemáticas como el retraso en los pagos del Metro de la 80 se han registrado en otros proyectos estratégicos en Antioquia, como el Túnel del Toyo, donde aseguró que la Nación también dejó de aportar recursos comprometidos, obligando a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia a asumir la financiación para continuar las obras.

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