Personería alerta riesgos por las emergencias asociadas a las lluvias en Medellín

Más de 300 familias afectadas por las lluvias en Santo Domingo reciben atención integral. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Personería Distrital de Medellín lanzó una alerta preventiva e hizo un llamado urgente a fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante las emergencias generadas por la temporada de lluvias, que han provocado inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas y múltiples afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

La advertencia fue emitida por el Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la entidad, que alertó sobre el aumento de los riesgos ambientales y territoriales derivados de las fuertes precipitaciones registradas durante 2025 y el primer trimestre de 2026.

Las lluvias intensas han ocasionado movimientos en masa, caída de árboles, inundaciones urbanas y emergencias en zonas de ladera y áreas cercanas a quebradas, afectando tanto a comunidades como a la infraestructura urbana. Según la Personería, factores como la acumulación de residuos sólidos y sedimentos en drenajes y cauces, la ocupación de zonas de alto riesgo y las afectaciones recurrentes en puntos críticos de movilidad ponen en situación de vulnerabilidad a Medellín.

“Hemos identificado que se presentaron precipitaciones de lluvia muy intensas, desbordamientos de quebradas, generando consecuencias a bienes y, sobre todo, a ciudadanos. Es muy importante que los ciudadanos y las autoridades estén muy atentos a todas las alertas que se puedan emitir”, señaló Manuel Alejandor Carvajal, personero delegado.

Solicitud de medidas de prevención

Ante este panorama, el organismo pidió a las autoridades ambientales, organismos de gestión del riesgo y entidades operativas reforzar las labores de monitoreo en quebradas y laderas, acelerar la limpieza de sumideros y drenajes, actualizar los mapas de riesgo y fortalecer las estrategias de prevención y educación comunitaria.

Desde la Personería de Medellín se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos a quebradas, canales y espacios públicos, atender las alertas oficiales y reportar oportunamente cualquier situación que represente riesgo para las comunidades.