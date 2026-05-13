Hugo Rodallega marcó triplete con Santa Fe y así quedó en la tabla de goleadores de Liga Colombiana / Colprensa

Hugo Rodallega vivió una noche idílica en el Estadio El Campín de Bogotá. El experimentado delantero marcó un triplete en la llave frente al América de Cali, balance que lo llevó a la clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales y de paso lo mete de lleno en la lucha por el Botín de Oro, galardón que se le otorga al máximo goleador del semestre.

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Para completar la dicha del atacante de 40 años, estos tres tantos le permitieron sobrepasar la barrera de las 300 anotaciones como profesional: por lo pronto suma 302 goles, de los cuales 73 han sido con el cuadro cardenal.

Con sus 11 celebraciones a lo largo del campeonato colombiano, Rodallega se mete en la segunda posición de la tabla de goleadores y tendrá al menos dos partidos más para aumentar su registro. Así las cosas, el líder Andrey Estupiñán lo aventaja por apenas dos anotaciones, entendiendo que este miércoles 13 de mayo podría quedar eliminado con el Deportivo Pasto, en caso de no remontar la serie frente al Deportes Tolima.

Un poco más abajo están Alfredo Morelos y Dayro Moreno con diez anotaciones: el primero ya está en semis de Liga, mientras que el segundo buscará su clasificación frente al Junior de Luis Fernando Muriel (11).

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana

Pos. Jugador Goles Equipo Estado 1. Andrey Estupiñán 13 Deportivo Pasto En competencia 2. Hugo Rodallega 11 Santa Fe En competencia 3. Luis Fernando Muriel 11 Junior En competencia 4. Jorge Rivaldo 11 Águilas Doradas Eliminado 5. Yeison Guzmán 10 América de Cali Eliminado 6. Alfredo Morelos 10 Atlético Nacional En competencia 7. Dayro Moreno 10 Once Caldas En competencia 8. Andrés Arroyo 9 Fortaleza Eliminado 9. Rodrigo Contreras 8 Millonarios Eliminado

De los delanteros que siguen en competencia y suman 7 anotaciones están: Luis Sandoval (Deportes Tolima), Jefry Zapata (Once Caldas) y Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional); entretanto, con 6 goles aparece ‘Tatay’ Torres del Deportes Tolima.