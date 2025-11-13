Fiestas de Independencia Cartagena: Programación y artistas invitados 14, 15, 16 y 17 de noviembre

Cartagena se encuentra viviendo una gran celebración, Las Fiestas de Independencia 2025. Se trata de una manifestación cívica, lúdica y festival, considerada como el evento cultural y popular más importante de la ciudad.

Esta celebración se realiza todos los años y como es de costumbre en el mes de noviembre. Tiene como fin hacer conmemoración a los hechos históricos que permitieron la independencia de la ciudad amurallada en el pasado 11 de noviembre de 1811.

Las Fiestas de Independencia se celebran en honor a los hechos que llevaron a la ciudad a liberarse del dominio español a inicios del siglo XIX. Conozca aquí la programación completa de las Fiestas de Independencia en Cartagena 2025.

Programación Fiestas de la Independencia 2025: viernes 14 de noviembre

Programación Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: La bahía, parqueadero 2 del Centro de Convenciones y Calle del Arsenal.

Para este día se espera presentaciones musicales de grandes artista y desfiles en yates con las reinas. Es importante mencionar que el concierto es completamente gratis, pero quienes asistan deben estar en bote para poder verlo directo. Las Calle del Arsenal contará con pantallas grandes para trasmitir el show y que las personas que están en tierra firme puedan verlo

Artistas invitados 14 de noviembre

Maluma

Carlos Vives

Elder Dayán

Programación Fiestas de la Independencia 2025: sábado 15 de noviembre

Programación Festival Náutico y Bololó del Arsenal

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Festival náutico en Bahía Cartagena y Bololó Arsenal, calle Arsenal.

Este será uno de los eventos con más música en vivo con partición de artistas locales e internacionales.

Artistas invitados 15 de noviembre

Marc Anthony

Rikarena

Rafa Pérez

Dj Natalia Paris

Fiestas del pueblo cartagenero:

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Piedra de Bolívar

Desfile de capitanas veteranas

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Olaya Herrera sector Central.

Salsa a la Plaza

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Plazoleta del Joe

Programación Fiestas de la Independencia 2025: domingo 16 de noviembre

Cabildo de Getsemaní

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad

Cabildo de integración comunitaria

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Olaya Herrera sector El Porvenir.

Salsa a la Plaza

Hora: 3 :00 p.m.

Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad

Programación Fiestas de la Independencia 2025: lunes 17 de noviembre

Velada de Elección y Coronación Reina de la Independencia de Cartagena 2025