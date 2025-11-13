Fiestas de Independencia Cartagena: Programación y artistas invitados 14, 15, 16 y 17 de noviembre
Cartagena vive uno de las fiestas más importantes del año. Conozca aquí cómo será la programación durante el festivo y qué artistas internacionales participarán:
Cartagena se encuentra viviendo una gran celebración, Las Fiestas de Independencia 2025. Se trata de una manifestación cívica, lúdica y festival, considerada como el evento cultural y popular más importante de la ciudad.
Esta celebración se realiza todos los años y como es de costumbre en el mes de noviembre. Tiene como fin hacer conmemoración a los hechos históricos que permitieron la independencia de la ciudad amurallada en el pasado 11 de noviembre de 1811.
Las Fiestas de Independencia se celebran en honor a los hechos que llevaron a la ciudad a liberarse del dominio español a inicios del siglo XIX. Conozca aquí la programación completa de las Fiestas de Independencia en Cartagena 2025.
Programación Fiestas de la Independencia 2025: viernes 14 de noviembre
Programación Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: La bahía, parqueadero 2 del Centro de Convenciones y Calle del Arsenal.
Para este día se espera presentaciones musicales de grandes artista y desfiles en yates con las reinas. Es importante mencionar que el concierto es completamente gratis, pero quienes asistan deben estar en bote para poder verlo directo. Las Calle del Arsenal contará con pantallas grandes para trasmitir el show y que las personas que están en tierra firme puedan verlo
Artistas invitados 14 de noviembre
- Maluma
- Carlos Vives
- Elder Dayán
Programación Fiestas de la Independencia 2025: sábado 15 de noviembre
Programación Festival Náutico y Bololó del Arsenal
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Festival náutico en Bahía Cartagena y Bololó Arsenal, calle Arsenal.
Este será uno de los eventos con más música en vivo con partición de artistas locales e internacionales.
Artistas invitados 15 de noviembre
- Marc Anthony
- Rikarena
- Rafa Pérez
- Dj Natalia Paris
Fiestas del pueblo cartagenero:
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Piedra de Bolívar
Desfile de capitanas veteranas
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Olaya Herrera sector Central.
Salsa a la Plaza
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Plazoleta del Joe
Programación Fiestas de la Independencia 2025: domingo 16 de noviembre
Cabildo de Getsemaní
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad
Cabildo de integración comunitaria
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Olaya Herrera sector El Porvenir.
Salsa a la Plaza
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Desde Canapote a la Plaza de la Trinidad
Programación Fiestas de la Independencia 2025: lunes 17 de noviembre
Velada de Elección y Coronación Reina de la Independencia de Cartagena 2025
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Centro de convenciones de Las Américas.
- Artista programado: Lil Silvio y el Vega