Horario especial de Afinia por las fiestas de la independencia en Cartagena
La empresa reafirma su compromiso de brindar un servicio cercano y accesible para sus usuarios durante estas celebraciones
Con motivo de las festividades de independencia en Cartagena de Indias, Afinia, filial del Grupo EPM, ha dispuesto una atención especial en sus oficinas comerciales en la ciudad, ubicadas en El Rubí, Pie de la Popa, Punto Fácil La Plazuela y Turbaco:
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Jueves, 13 de noviembre: atención de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía.
Viernes, 14 de noviembre: las oficinas mencionadas permanecerán cerradas. La atención al público se retomará el martes, 18 de noviembre, en su horario regular.
Para los usuarios de Magangué, El Carmen de Bolívar y Mompox, las oficinas mantendrán su horario habitual durante estas fechas.
Canales de atención disponibles Afinia recuerda a sus usuarios que pueden realizar trámites, pagos, solicitudes, reportes y consultas sin salir de casa a través de los siguientes canales:
Línea Afinia: marque el 115 para reportar fallas en el servicio. También están disponibles los números 605 6502120 o 018000919191 para consultas comerciales.
Oficina virtual: a través de www.afinia.com.co.
Aplicación móvil: AfiniaApp, disponible en Google Play y App Store.
ALIX – Asistente Virtual: atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.