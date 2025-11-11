Estos son los eventos que no te puedes perder en las Fiestas de Independencia

Cartagena

Cartagena de Indias conmemora sus 214 años de Independencia y para este 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena en cabeza de Dumek Turbay Paz, ha preparado una innovadora y variada agenda que promete trascender a la escena nacional e internacional.

”La fiesta que nos une convoca al país y al mundo a conocer todo lo que representa esta gran celebración para la historia de nuestra ciudad. Ha sido un trabajo de meses, esperamos que todos disfruten al máximo de esos grandes eventos que representan nuestra esencia”, asegura Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

A partir de este 11 de noviembre, la fiesta no se detiene en los diferentes rincones de la ciudad. La invitación es que quienes asistan a los diferentes eventos demuestren, con su comportamiento y civismo, que Cartagena es una gran anfitriona de eventos.

”Uno de los objetivos principales de esta administración es devolverle el brillo, resignificar y visibilizar las Fiestas de Independencia, es por esto que desde el IPCC, se ha buscado fortalecer los procesos artísticos, tradicionales y culturales que se desarrollan alrededor de ellas”, comenta Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

A continuación, los eventos oficiales del Distrito en el marco de la conmemoración de las Fiestas de Independencia:

Jueves 13 de noviembre

•⁠ ⁠12:00 p. m. Gran Desfile de la Independencia/Bando. Lugar: Avenida Santander.

Viernes 14 de noviembre

•⁠ ⁠2:00 p. m. Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

•⁠ ⁠2:00 p. m. Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

Sábado 15 de noviembre

•⁠ ⁠2:00 p. m. Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

•⁠ ⁠2:00 p. m. Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

•⁠ ⁠3:00 p. m. Tambores de independencia: Fiestas del pueblo cartagenero. Lugar: Piedra de Bolívar.

•⁠ ⁠3:00 p. m. Desfile de capitanas veteranas. Lugar: Olaya Herrera sector Central.

•⁠ ⁠6:00 p. m. Salsa a la Plaza. Lugar: Plazoleta del Joe.

Domingo 16 de noviembre

•⁠ ⁠2:00 p. m. Cabildo de Getsemaní. Lugar: parte desde Canapote hasta la plaza de la Trinidad.

•⁠ ⁠3:00 p. m. Cabildo de integración comunitaria. Lugar: Olaya Herrera sector El Porvenir.

•⁠ ⁠3:00 p. m. Salsa a la Plaza. Lugar: Plaza de la Aduana.

•⁠ ⁠7:00 p. m. Coronación del Reinado de la Independencia. Lugar: Centro de convenciones de Las Américas.

”Todo está listo para que Cartagena y quienes llegan a nuestra ciudad vivan la tradición. Nuestras Fiestas de Independencia son el gran espacio en el que todos nos encontramos para celebrar a nuestra ciudad. Estamos orgullosos de ser cartageneros y se lo contaremos al mundo a través de esta nutrida agenda que preparamos con mucho amor de ciudad”, agrega Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.