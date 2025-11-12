TransCaribe activará desvíos por Desfile de Independencia y El Bololó del Arsenal

En el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, y ante el cierre de la Avenida Santander el jueves 13 de noviembre por el Desfile de la Independencia, y de la Avenida del Arsenal, además del cambio de sentido de la Calle Larga, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, TransCaribe activará sendos desvíos en sus rutas T102 y C001.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

DESVÍO EN LA RUTA T102

Por la realización del Desfile de Independencia por la Avenida Santander, este jueves 13 de noviembre la ruta T102 de TransCaribe activará el siguiente desvío, durante todo el día.

En sentido Portal – Crespo:

Vehículos girarán a la derecha en la Glorieta de San Felipe, para tomar la Carrera 17 (Paseo Bolívar) hasta la Calle 61, donde tomarán el puente Romero Aguirre, retomando su recorrido habitual en el CAI de Crespo.

En sentido Crespo – Portal:

En el CAI de Crespo, los buses girarán a la izquierda, tomando el puente Romero Aguirre, para seguir por la Calle 60, la Carrera 17 y luego la Carrera 14, para salir a la Avenida Pedro de Heredia a la altura de Muebles Jamar, donde retomará su recorrido habitual.

Se dejan de cubrir: las estaciones Chambacú y Centro, y todos los paraderos ubicados en el Centro Histórico y la Avenida Santander.

Importante: la Ruta T102 realizará paradas provisionales en la estación Lo Amador, y paradas a demanda a lo largo del recorrido del desvío.

DESVÍO EN LA RUTA C001

Ante la realización de “El Bololó del Arsenal”, los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025, y el consiguiente cierre de la Avenida del Arsenal y el cambio de sentido temporal de la Calle Larga, la ruta C001 de TransCaribe activará el siguiente desvío, durante ambos días:

En sentido Ciudadela 2000 – Centro:

Al cruzar el Puente Román, los buses girarán a la izquierda para tomar la Avenida del Pedregal y luego girar a la izquierda en la Calle de la Media Luna, retomando su recorrido habitual en el Camellón de los Mártires.

En sentido Centro – Ciudadela 2000:

A la altura de la iglesia de la Tercera Orden, los vehículos girarán a la izquierda para tomar el contraflujo habilitado en la Calle Larga, retomando su recorrido habitual en el Puente Román.

Se deja de cubrir: el paradero del Centro de Convenciones.