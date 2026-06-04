Reportan cuatro personas fallecidas por incendio de embarcación en Pasacaballos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud- Dadis, informa que, lamentablemente, en las últimas horas se confirmó que cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de la explosión de una barcaza que se encontraba en un astillero, en el corregimiento de Pasacaballos, mismo hecho en el que los heridos ascienden, hasta el momento, a 11 (aún a la espera por confirmar el reporte definitivo de la red hospitalaria).

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En el informe, la directora de la ESE Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leeden, señaló que la emergencia fue atendida inicialmente por el equipo médico del centro de salud de Pasacaballos, donde 11 pacientes recibieron atención intrahospitalaria, quienes presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Algunos pacientes que presentaron riesgos menores en salud se les entregó el alta médica, mientras que aquellos requerían de mayor atención se recuperan de las quemaduras en centros de mayor complejidad.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, señaló qué la atención de la emergencia se hizo en articulación con el Cuerpo de Bomberos, Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUED, Gestión del Riesgo y la ESE Hospital de Cartagena de Indias.

La emergencia fue atendida de manera inmediata por el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (OAGRD), la Defensa Civil, en articulación con personal de Ecopetrol.

La Alcaldía Mayor de Cartagena extiende sus condolencias a las familias de las víctimas del lamentable hecho que es materia de investigación.