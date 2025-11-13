¿Cuándo puede ir a 120 KM/H sin pagar multa? Esto dice la Ley 2251 de 2022

Los límites de velocidad, se refieren a la velocidad mínima o máxima permitida para circular por cualquier vía del país. Los cuales, son establecidos para garantizar la seguridad en las vías, reducir accidentes y proteger a todos los agentes viales. Dichos límites, se encuentran de diferentes formas, como en señales de tráfico, en el pavimento, entre otras.

Sin embargo, dicha reglamentación se encuentra consagrada en la Ley 762 de 2002, o mejor conocida, como el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, donde se establecen todas las normas, sanciones y responsabilidades de todos los usuarios de las vías, como conductores, pasajeros, peatones y demás.

Lea también: Multa de hasta 15 SMLV por no llevar este elemento en el carro, según el Código Nacional de Tránsito

¿Qué dice el Código de Tránsito?

En esta ley, específicamente en el capítulo XI, donde se mencionan los límites de velocidad, se encuentran detalladas las velocidades máximas a las que se puede circular en las diferentes vías del país, tanto urbanas como rurales. Por ejemplo, en el artículo 106, en el que se establece la velocidad máxima en vías urbanas, como lo pueden ser las calles de una ciudad, que el límite son 60 Km/h.

Sin embargo, se aclara que las entidades competentes podrán señalar velocidades distintas. Ejemplo de esto, es la ciudad de Bogotá, donde la velocidad de circulación máxima son 50 Km/h, que además, como en diferentes ciudades, se encuentra monitoreado por diferentes cámaras de foto detección que multan a quienes infrinjan la norma.

Por otro lado, allí mismo se establece que la velocidad máxima de circulación en vías rurales es de 80 Km/h. Sin embargo, en las autopistas y vías arterias donde el diseño y las condiciones de la vía lo permitan, podrá ser de hasta 100 Km/h, lo que tendrá que estar señalizado de manera adecuada.

Le podría interesar: Se puede girar a la derecha con semáforo en rojo: casos en los que está permitido

¿Dónde se puede circular a 120 Km/h?

A pesar de esto, en la Ley 2251 de 2022, en el artículo 107, se establece que las velocidades autorizadas para vehículos públicos y privados, deben ser determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación encargada, Adicional a esto, también se menciona que para el caso de las vías doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 Km/h.

Lea también: Multas de tránsito por las que puede pagar más de 1 millón de pesos: Este es el listado completo

Multas por exceso de velocidad

Tener en cuenta esta norma es muy importante a la hora de conducir, pues además de su relevancia para garantizar la seguridad de todos los actores viales, es muy fácil de romper, ya que si no está pendiente, puede infringirla sin darse cuenta, y la multa de dicha infracción puede salirle muy costosa.

En Colombia, la infracción que más multas causa a nivel nacional, es la C29, que corresponder a conducir con exceso de velocidad, y, que para el 2025, tiene un costo cercano a los $650.000 pesos colombianos. Sin embargo, si dicha infracción es cometida en un vehículo escolar, su valor asciende a $1′300.000 COP. Por otro lado, también puede implicar otras sanciones como la inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia en casos de reincidencia.

Otras noticias: Esta es la infracción por la que termina pagando más de 700.000 pesos: es muy común al manejar