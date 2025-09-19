Conozca el TOP 5 de las infracciones que más imponen en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad reveló las cifras que tiene esta dependencia del número de comparendos que se han aplicado en el año 2025 por diferentes contravenciones al Código Nacional de Tránsito por parte de conductores en las vías de Ibagué.

Según el director operativo de la secretaría de Movilidad, Giovanni Posada, existe un TOP 5 de las infracciones que más se han aplicado en la ciudad. En el primer lugar se encuentra el abandono de vehículos en las calles con más de 3.400 comparendos.

“Desafortunadamente estas cifras preocupan, son más de 13 mil comparendos impuestos en la ciudad a conductores que han infringido la normas de tránsito en lo corrido del año”, dijo Posada.

El TOP 5 de las infracciones de tránsito más comunes en Ibagué

En primer lugar, se encuentra en el abandono de vehículos en vía pública con 3.400 comparendos, en segundo lugar, el conducir motocicleta sin cumplir las normas establecidas con 1.750, en tercer lugar, desobedecer al agente de tránsito con 1.099, en cuarto lugar, no portar la revisión técnico mecánica con 1.010 y en quinto lugar, no respetar el pico y placa con 984 ordenes de comparendo.

El llamado de atención a los conductores

Finalmente, Giovanni Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, hizo un llamado a los ciudadanos al buen comportamiento y a respetar las decisiones de los agentes de tránsito en medio de los procedimientos.

“Debemos salir a las vías con responsabilidad, debemos asumir el rol para respetar a los otros actores de las vías, todos debemos aportar para mejorar la movilidad”, puntualizó.