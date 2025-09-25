Esta es la infracción por la que termina pagando más de 700.000 pesos: es muy común al manejar

En Colombia, hay miles de personas que se movilizan por medio de un carro al contar con su licencia de conducción. Si bien esto supone un beneficio, también se convierte en una gran responsabilidad ante las infracciones de tránsito que se pueden cometer y por las cuales puede recibir diferentes sanciones.

Precisamente, el Código Nacional de Tránsito señala las diferentes acciones que no deben hacer los conductores al momento de ir en su vehículo. Cada una de ellas, contempla multas que van desde los 4 hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, el valor máximo a pagar es de 1.518.400 pesos.

Algunas de ellas se pueden derivar por actos comunes como usar el celular mientras está manejando. Esta se encuentra contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito, y conlleva a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a unos 711.750 pesos.

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito sobre esta multa?

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002, que habla sobre las multas de tránsito, señala la sanción por “usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir“. Esta corresponde a unos 15 salarios mínimos. Sin embargo, no corre el riesgo de que se le inmovilice el vehículo, como sí sucede con otras de este tipo.

Eso sí, la norma señala que el conductor no podrá ser sancionado si utiliza estos dispositivos con accesorios o equipos auxiliares que le permitan tener las manos libres al momento de manipular el volante.

¿Qué otras multas son comunes y se sancionan en Colombia?

Además del hecho de usar el celular mientras conduce, hay otras infracciones que usualmente cometen los ciudadanos y por las cuales puede recibir una multa económica similar. Algunas de estas son:

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

Bloquear una calzada o intersección con un vehículo.

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.

Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido.

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.

Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.

¿En qué casos las autoridades pueden inmovilizar el vehículo?

Algunas de las infracciones por las cuales las autoridades le pueden inmovilizar su vehículo a un ciudadano en caso de recibir la respectiva multa son las siguientes:

Conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción correspondiente o si esta se encuentra vencida.

o si esta se encuentra vencida. Conducir un vehículo con placas falsas, adulteradas o que solamente tenga una.

o que solamente tenga una. Presentar una licencia de conducción adulterada o ajena.

Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas.

Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados.

hacia el frente, atrás o costados. No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o usar el vehículo cuando no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes.

En lo corrido del año 2025, se han impuesto más de 3,5 millones de comparendos de tránsito en Colombia, lo que equivale a un promedio de 13.000 diarias. Las zonas con el mayor número son Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico.