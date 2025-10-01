Bogotá ampliará cámaras de fotodetección: seguridad vial o más sanciones, el debate sigue abierto

Colombia

La secretaria Claudia Díaz aseguró que el Distrito está rezagado frente a otras ciudades y que la meta es fortalecer la red de control antes de finalizar el año.

“Si comparamos con otras ciudades y para el tamaño de ciudad que somos, para los nueve millones de habitantes, estamos realmente muy rezagados en términos de la tecnología, en este caso de la fotodetección. Vienen más cámaras y esperamos a final de año tener más nuevas cámaras”, afirmó.

Autorizaciones y control

La funcionaria explicó que los dispositivos tendrán todas las aprobaciones necesarias:

Ministerio de Transporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

“El objetivo es seguir buscando cómo podemos tener una movilidad mucho más segura en la ciudad”, agregó.

Seguridad vial vs. recaudo

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán defiende la medida como parte de una estrategia integral de seguridad vial. Sin embargo, sectores de la oposición la critican como un golpe al bolsillo de los conductores.

En agosto, el concejal Julián Forero reveló que, según documentos del contrato 2024-3644 suscrito con la ETB, el plan contempla la instalación de 60 nuevos dispositivos de fotodetección y la modernización de otros 20 ya existentes, con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos.

Exceso de velocidad: principal causa de muertes

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el exceso de velocidad es la mayor causa de siniestros viales, con un saldo de más de 500 muertes al año en Bogotá.

Además de la tecnología, la Administración Distrital anunció que aumentará la presencia de agentes de tránsito para reforzar la seguridad y regular el tráfico en los principales corredores de la capital.