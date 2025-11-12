Se puede girar a la derecha con semáforo en rojo: casos en los que está permitido

En Colombia, el giro a la derecha con semáforo en rojo es una maniobra permitida, pero únicamente bajo condiciones muy precisas que garantizan la seguridad vial.

Desde la perspectiva del Código Nacional de Tránsito, el conductor está obligado a detener completamente el vehículo antes de realizar el giro, sin invadir la línea peatonal o, en caso de no existir demarcación, manteniéndose a una distancia prudente de dos metros frente al semáforo.

De esta manera, solo después de verificar que no haya peatones cruzando y que no exista una señal que prohíba expresamente la maniobra, podrá continuar su recorrido.

Cabe resaltar que las autoridades locales de tránsito tienen la facultad de permitir o restringir esta práctica en función de las condiciones particulares de cada intersección. Por ende, girar en rojo no constituye un derecho permanente ni generalizado, sino una excepción regulada que requiere atención, responsabilidad y cumplimiento estricto de las normas para evitar sanciones y proteger la seguridad de todos los actores viales.

¿En qué casos y bajo qué normas se permite el giro en rojo?

En Colombia, el giro a la derecha con luz roja está permitido únicamente bajo circunstancias específicas que garantizan la seguridad de peatones y conductores.

En este orden de ideas, para que la maniobra sea válida, el vehículo debe detenerse por completo antes del cruce, sin sobrepasar la línea peatonal, y el conductor debe asegurarse de que no haya personas atravesando la vía.

Adicionalmente, la acción solo es posible si no existe una señal de ‘Prohibido girar a la derecha’ y si la autoridad de tránsito local no ha restringido expresamente esta posibilidad en la intersección.

Asimismo, el propósito de esta regulación es optimizar la movilidad vehicular sin poner en riesgo la seguridad vial. Sin embargo, cuando el conductor desobedece la prelación del peatón o ignora una señal de prohibición, incurre en una infracción sancionable.

En entornos urbanos, donde el flujo vehicular y peatonal es más intenso, la señalización juega un papel determinante, ya que establece de forma clara en qué puntos se autoriza o se prohíbe el giro, buscando siempre un equilibrio entre agilidad y prevención de accidentes.

¿Qué otros aspectos poco conocidos existen sobre semáforos y señalización en Colombia?

El Código Nacional de Tránsito de Colombia establece una jerarquía clara entre las señales viales, aunque muchos conductores la desconocen.

Tenga en cuenta que prevalecen las órdenes impartidas por los agentes de tránsito, seguidas por las señales transitorias de color naranja, luego los semáforos, las señales verticales y, finalmente, las marcas pintadas sobre la vía.

Como resultado, cuando un agente da una instrucción diferente a la indicada por el semáforo, su orden tiene prioridad absoluta y debe ser obedecida.

Por otra parte, el reglamento contempla el uso de semáforos intermitentes que cumplen funciones específicas. La luz amarilla intermitente advierte la presencia de una vía principal que tiene prelación, mientras que la luz roja intermitente equivale a una señal de PARE, incluso si no está acompañada por texto.

Finalmente, cabe acotar que toda restricción o prohibición debe estar claramente señalizada para que tenga validez legal. Estos aspectos, aunque muchas veces pasan inadvertidos, resultan fundamentales para garantizar la correcta interpretación de las normas y una convivencia vial segura y responsable.