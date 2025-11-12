Capturada mujer señalada de asesinar a golpes una niña de seis años en Urabá

Chigorodó- Antioquia

La policía Urabá reporta la detención de una mujer señalada de ocasionarle la muerte a una niña de seis años el pasado 5 de noviembre de 2025. La detención se realizó en el barrio El Bosque de la población de Chigorodó.

La mujer judicializada sería la madrastra de la menor de seis a quien al parecer golpeaba con frecuencia; incluso su muerte, según Medicina Legal, fue producto de múltiples hematomas y signos de violencia en diferentes partes del cuerpo . Aunque la mujer inicialmente había argumentado que la menor se había caído.

“Una mujer de treinta y seis años, señalada como presunto responsable del delito de feminicidio agravado. Gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional y el apoyo técnico del CTI, se recolectaron los elementos materiales probatorios que permitieron la judicialización de la presunta responsable”, reportó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.

La menor fue llevada sin signos vitales al hospital de Chigorodó, donde se determinaron las causas de la muerte y por ello un juez promiscuo municipal de Vigía del Fuerte ordenó la captura de la madrastra de la víctima.